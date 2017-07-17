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ПАЛКИН: «Мариуполь – это Украина, и мы должны все играть здесь»

Гендиректор донецкого клуба – об обстановке в городе

  • 17.07.2017 07:58
  • 902 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Шахтер. Сергей Палкин
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор клуба «Шахтер» Сергей Палкин поведал об околофутбольной ситуации в Мариуполе.

- Я считаю, что Мариуполь — это Украина, и мы должны все играть здесь и приезжать, «Динамо» это, «Шахтер» или другой клуб.

- Команды, которые подготовили эту спекуляцию, говорят, что приезжать в Мариуполь опасно. Вы увидели ту опасность, о которой некоторые говорят?
- Я проехался по городу: все спокойно, все хорошо, люди наслаждаются жизнью, улыбаются, поэтому и прекрасная атмосфера на стадионе была. Я думаю, пора прекратить эти спекуляции и каждому заниматься своим делом.

- Как думаете, стоило ли командам-спекулянтам тоже отправить своих наблюдателей сюда, чтобы убедиться в своей неправоте?
- Естественно. Просто странно, что те, кто больше всех говорит, сами не приехали и не убедились в безопасной и нормальной обстановке.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Tyigena
    Tyigena, 17.07.2017 08:07
    -1
    - Я считаю, что Мариуполь — это Украина, и мы должны все играть здесь и приезжать, да ты что! Украина говоришь!так ведь и донецк -это Украина и вы должны там играть или нет?
    а вот это "чисто поражняк не гнать",уже и ярлык придумали---- Как думаете, стоило ли командам-спекулянтам тоже отправить своих наблюдателей сюда, чтобы убедиться в своей неправоте?----"КОМАНДЫ-СПЕКУЛЯНТЫ" вот так!
    только интересно-шахтер ,какая команда?
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    comentraktor
      comentraktor, 17.07.2017 08:24
    0
    А правда что без дудки в Одессе не пускают на стадион? Продам свою, у меня с прошлого века осталась...
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    SamojlovS
      SamojlovS, 17.07.2017 08:38
    +3
    Tyigena, 17.07.2017 08:07
    ..."КОМАНДЫ-СПЕКУЛЯНТЫ" вот так!
    только интересно-шахтер ,какая команда?
    Интересно, это вопрос к интервьюеру, сказавшему так, или к Палкину?
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    Tyigena
    Tyigena, 17.07.2017 08:44
    -3
    интервьюеру-
    этот вопрос(только интересно-шахтер ,какая команда?) ко всем,но не к тем, кто без мыла в одно место пытается проникнуть(тут на расмотрение задающего вопрос-ктго он)
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    Invulnerable
      Invulnerable, 17.07.2017 08:47
    0
    в Крыму тоже можно играть в УПЛ)
    Если Россия Арестует участников, то россию дискалифицируют из фифа и уефа, никто не задумывался??!!!
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    Invulnerable
      Invulnerable, 17.07.2017 08:48
    -3
    России чувствую скоро будет полная *опа!!!
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    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 17.07.2017 08:55
    +4
    при динамовских болельщиках опасней играть чем в мариуполе
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 17.07.2017 09:05
    0
    Ок, Маріуполь це Україна і всі повинні там грати, при умові забезпечення безпеки команді та ультрас. Окрім цього, враховуючи цей факт. що з донецьком усе зрозуміло, пасувало би збудувати "каталі" стадіон та базу, аеропорт у Маріуполі, або Краматорську, та й грати для донбасу. ви ж донбас. а не тинятися країною, як бездомна П.О.В.І.Я!
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    supergrass
    online
      supergrass, 17.07.2017 09:06
    0
    Якщо Палкін каже що: Мариуполь это Украина.
    То мабудь це йде у розріз з уявленнями правителів ДНР?
    А це в свою чергу робить не можливим, з таким антиДНРовськими поглядами у керівників ШД, повернення Шахтара в Донецьк на Донбас-Арену.

    Виходячи з цього можна зробити висновок, що внутрішньо Палкін вже налаштувався на те, що Шахтар вже ніколи не повернеться в Донецьк на Донбас-Арену
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