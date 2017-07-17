ПАЛКИН: «Мариуполь – это Украина, и мы должны все играть здесь»

Генеральный директор клуба «Шахтер» Сергей Палкин поведал об околофутбольной ситуации в Мариуполе.
- Я считаю, что Мариуполь — это Украина, и мы должны все играть здесь и приезжать, «Динамо» это, «Шахтер» или другой клуб.
- Команды, которые подготовили эту спекуляцию, говорят, что приезжать в Мариуполь опасно. Вы увидели ту опасность, о которой некоторые говорят?
- Я проехался по городу: все спокойно, все хорошо, люди наслаждаются жизнью, улыбаются, поэтому и прекрасная атмосфера на стадионе была. Я думаю, пора прекратить эти спекуляции и каждому заниматься своим делом.
- Как думаете, стоило ли командам-спекулянтам тоже отправить своих наблюдателей сюда, чтобы убедиться в своей неправоте?
- Естественно. Просто странно, что те, кто больше всех говорит, сами не приехали и не убедились в безопасной и нормальной обстановке.
Источник — ТК Футбол
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а вот это "чисто поражняк не гнать",уже и ярлык придумали---- Как думаете, стоило ли командам-спекулянтам тоже отправить своих наблюдателей сюда, чтобы убедиться в своей неправоте?----"КОМАНДЫ-СПЕКУЛЯНТЫ" вот так!
только интересно-шахтер ,какая команда?
только интересно-шахтер ,какая команда?
этот вопрос(только интересно-шахтер ,какая команда?) ко всем,но не к тем, кто без мыла в одно место пытается проникнуть(тут на расмотрение задающего вопрос-ктго он)
Если Россия Арестует участников, то россию дискалифицируют из фифа и уефа, никто не задумывался??!!!
То мабудь це йде у розріз з уявленнями правителів ДНР?
А це в свою чергу робить не можливим, з таким антиДНРовськими поглядами у керівників ШД, повернення Шахтара в Донецьк на Донбас-Арену.
Виходячи з цього можна зробити висновок, що внутрішньо Палкін вже налаштувався на те, що Шахтар вже ніколи не повернеться в Донецьк на Донбас-Арену
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