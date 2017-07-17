Ахмат побеждает Амкар

Вот именно не надо понтов,Заря в нормальных чемпионатах,всегда была надцатой,лучшее место 10.И си...

Не надо понтов - посмотри просто статистику игр Зари при Вернидубе с Металлом и Днепром и все пой...

Они боятся даже такое, ослабленное Динамо, поэтому и гадят даже без повода.

Уже нарахував три всери про Хацкевича (хоча інтервю Вернидуба)... Якби ці всі розумняки пішли на ...