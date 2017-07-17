Ахмат побеждает Амкар

«Ахмат» – «Амкар» - 1:0
Гол: 1:0 – 39 Лео Жаба.
«Ахмат» – Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Мохаммади, Митришев (Кадыров, 67), Иванов, Родолфо, Лео Жаба (Раванелли, 78), Балай.
«Амкар» – Нигматуллин, Милькович (Гиголаев, 57), Зайцев, Сиваков, Идову, Занев, Рязанцев (Костюков, 46), Комолов, Голь, Бодул, Прокофьев (Гасилин, 69).
Предупреждения: Сиваков (15), Костюков (77), Раванелли (79), Кадыров (85), Гасилин (90)
Источник — Sport.ua
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