Юрий ВЕРНИДУБ: «Полный провал мой, как тренера»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Игра «отпад». Полный провал. Раз проиграли, значит полный провал мой, как тренера. Есть над чем думать, размышлять. Просто полкоманды празднуют ещё бронзу. А вторая половина – новички и не могут понять, что от них нужно. Думают, что других футболистов нет и они будут играть.

Конечно, я надеялся на лучшее. Ребята неплохие. Но нужно их собирать в одну кучу. Поэтому работы очень много.

- Может быть, такая встряска наоборот пойдёт на пользу в следующих матчах?

- Надеюсь. Но считаю, что сегодняшняя игра - полный провал. «Сталь» собралась за десять дней до чемпионата. Молодые все ребята. Я их искренне поздравляю с победой. Обыграть бронзового призёра – это подвиг. Они просто молодцы. Непонятно о чём мы думали. Хотя, я их перед игрой предупреждал, что будет очень тяжёлая игра. Нужно это пережить. Я человек сильный и переживу. Просьба, не трогайте футболистов. Они поймут всё сами. Надеюсь, это будет поводом для того, чтобы изменить отношение. Чтобы ребята не думали, что всё умеют и могут.

- Юрий Николаевич, вы имели в виду недооценку соперника?

- Я думаю, в первую очередь, да. Хотя, если говорить по игре, то всякое бывает. Такой мяч залетел. Фактически у них больше моментов не было. Но мяч влетел сумасшедший. Это жизнь.

У меня в истории с «Зарёй» есть ещё игра с «Ингульцом», который ещё на область в то время играл. Мы с ними сыграли на «Торпедо» товарищескую игру и умудрились проиграть. В футболе всегда побеждают те, кто больше этого хочет. Значит, сегодня не было того настроя, который я хотел увидеть.

- Как вам сегодня судейство? Штрафного, с которого забили гол, показалось, не было…

- Считаю, что судейство здесь не при чём. Даже если бы пенальти в наши ворота поставили. Эту команду мы обязаны были обыгрывать. При любых раскладах. Раз мы проиграли, значит честь и хвала «Стали», а нам – сильный позор. Прежде всего мне, как главному тренеру. А футболисты пусть сами думают стыдно им или нет. Лично мне очень стыдно перед болельщиками.