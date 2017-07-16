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Юрий ВЕРНИДУБ: «Полный провал мой, как тренера»

«Заря» – «Сталь» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 16.07.2017 22:39
  • 2141 просмотров
  • 10 комментария
Метки
zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб
© zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Игра «отпад». Полный провал. Раз проиграли, значит полный провал мой, как тренера. Есть над чем думать, размышлять. Просто полкоманды празднуют ещё бронзу. А вторая половина – новички и не могут понять, что от них нужно. Думают, что других футболистов нет и они будут играть. 
 
Конечно, я надеялся на лучшее. Ребята неплохие. Но нужно их собирать в одну кучу. Поэтому работы очень много. 
 
- Может быть, такая встряска наоборот пойдёт на пользу в следующих матчах? 
- Надеюсь. Но считаю, что сегодняшняя игра - полный провал. «Сталь» собралась за десять дней до чемпионата. Молодые все ребята. Я их искренне поздравляю с победой. Обыграть бронзового призёра – это подвиг. Они просто молодцы. Непонятно о чём мы думали. Хотя, я их перед игрой предупреждал, что будет очень тяжёлая игра. Нужно это пережить. Я человек сильный и переживу. Просьба, не трогайте футболистов. Они поймут всё сами. Надеюсь, это будет поводом для того, чтобы изменить отношение. Чтобы ребята не думали, что всё умеют и могут. 
 
- Юрий Николаевич, вы имели в виду недооценку соперника? 
- Я думаю, в первую очередь, да. Хотя, если говорить по игре, то всякое бывает. Такой мяч залетел. Фактически у них больше моментов не было. Но мяч влетел сумасшедший. Это жизнь. 
 
У меня в истории с «Зарёй» есть ещё игра с «Ингульцом», который ещё на область в то время играл. Мы с ними сыграли на «Торпедо» товарищескую игру и умудрились проиграть. В футболе всегда побеждают те, кто больше этого хочет. Значит, сегодня не было того настроя, который я хотел увидеть. 
 
- Как вам сегодня судейство? Штрафного, с которого забили гол, показалось, не было…
- Считаю, что судейство здесь не при чём. Даже если бы пенальти в наши ворота поставили. Эту команду мы обязаны были обыгрывать. При любых раскладах. Раз мы проиграли, значит честь и хвала «Стали», а нам – сильный позор. Прежде всего мне, как главному тренеру. А футболисты пусть сами думают стыдно им или нет. Лично мне очень стыдно перед болельщиками. 

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    александр ковтун
      александр ковтун, 16.07.2017 22:42
    +7
    очень класный тренер ! мы киевляне поддерживаем луганчан!
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 16.07.2017 22:47
    -19
    физрук, уйди в отставку, не топи команду
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    Sasha3110
      Sasha3110, 16.07.2017 22:56
    +10
    Андрей Штогрин, 16.07.2017 22:47
    физрук, уйди в отставку, не топи команду
    Тогда может и Хацкевича сразу в отставку отправим после проигранного матча Шахте???
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    ukraine-tv
      ukraine-tv, 16.07.2017 23:04
    +7
    Вернидуб робить з себе і команди вже таких героїв "Обиграть бронзового призера" "Позор нам раз програли".. Таке якби вони були Динамо чи Шахтарем - грандом.. Який ви у сраку бронзовий призер? Ви ними стали тому, що чемпіонат розвалюється. Тому, що немає Дніпра та Металіста. Якби були МХ та ДД, ви б куковали і далі в підвалах таблиці. Раз взяли 3 місце і вже такі герої що йомайо.. І так: Менше треба було з москалями товарнякі ганяти і віддавати гравців до Росії.. Сепари кончені..
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    Brian10
      Brian10, 16.07.2017 23:07
    -3
    - Считаю, что судейство здесь не при чём. Даже если бы пенальти в наши ворота поставили. Эту команду мы обязаны были обыгрывать. При любых раскладах. Раз мы проиграли, значит честь и хвала «Стали», а нам – сильный позор. Прежде всего мне, как главному тренеру. А футболисты пусть сами думают стыдно им или нет. Лично мне очень стыдно перед болельщиками.
    ___________________________________________________________________________
    _
    Золотые слова! Честь и хвала Юрию Вернидубу за эти слова. Пусть все футбольные нытики и горе-тренеры запишут эту фразу и возьмут её в рамку.
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 16.07.2017 23:09
    +3
    Brian10, 16.07.2017 23:07
    - Считаю, что судейство здесь не при чём. Даже если бы пенальти в наши ворота поставили. Эту команду мы обязаны были обыгрывать. При любых раскладах. Раз мы проиграли, значит честь и хвала «Стали», а нам – сильный позор. Прежде всего мне, как главному тренеру. А футболисты пусть сами думают стыдно им или нет. Лично мне очень стыдно перед болельщиками.
    ___________________________________________________________________________
    _
    Золотые слова! Честь и хвала Юрию Вернидубу за эти слова. Пусть все футбольные нытики и горе-тренеры запишут эту фразу и возьмут её в рамку.
    этот человек месяц назад говорил что команды с востока топят и еще с десяток интервью о судействе. рамочник
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    bonddp
    bonddp, 16.07.2017 23:19
    +4
    шахта виновата...и сам не гам и другому не дам
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    miroslavos
      miroslavos, 16.07.2017 23:26
    +2
    bonddp, 16.07.2017 23:19
    шахта виновата...и сам не гам и другому не дам

    Так вернулись же Шахтер 2 в вышку. Заре теперь обломятся объедки со стола.
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    olexyn
      olexyn, 16.07.2017 23:31
    -3
    кардинальна відмінність в порівнняні х Хацкевичем
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 16.07.2017 23:55
    +1
    Уже нарахував три всери про Хацкевича (хоча інтервю Вернидуба)... Якби ці всі розумняки пішли на стадіон вболівати, а не філософствувати в мережі, не пили бояришнік чи не запікали свої яйця в горящому танку за свою недоросію - то може Зоря й краще б зіграла! Вернидубу - респект! Зорі - вірних вболівальників! Україні - слава!
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