Егише МЕЛИКЯН: «Я понимал, какой соперник нас ждёт»

Главный тренер «Стали» Егише Меликян:

- Я могу сказать то, что ещё до игры я понимал, какой соперник нас ждёт. Я очень хорошо знаю стиль игры «Зари». Мы изучили и понимали его. Знаю Юрия Вернидуба, который очень хороший тренер. Та тактика, которая была выбрана им, была вполне логичной.

Он понимал, что мои футболисты неопытные, и выбрал тактику высокого прессинга, давления соперника для того, чтобы неопытные игроки получили психологическое давление.

Мы на тренировках работали, искали выход из этой ситуации. У нас это получилось и благодаря тому, что мы решили психологические вопросы и благодаря организованной игре, добились положительного результата.

- Как чувствуют себя Задирака и Климчук? И очень много игроков дебютировали сегодня в команде. Как удалось их настроить?

- Спасибо за вопрос. Я чувствовал, что в составе были некоторые проблемы, и их нужно было решать. Все поняли, что мы можем играть на неплохом уровне. Что касается футболистов, то Задираке нужно ещё дней двадцать, и он сможет попадать в заявку. Климчук тоже будет восстанавливаться не столь длительное время.

- Егише, было ли волнительно сегодня играть против своего бывшего клуба. Да ещё и в качестве главного тренера…

- Была ответственность конечно. И я в роли главного тренера, и у моих футболистов был дебют. Тот опыт, который у меня есть в футболе, я передам своим ребятам. Было небольшое волнение, но я знал, как с ним справиться.