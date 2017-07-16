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Заря
0:1
Сталь Каменское
16.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Егише МЕЛИКЯН: «Я понимал, какой соперник нас ждёт»

«Заря» – «Сталь» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «сталеваров»

  • 16.07.2017 22:34
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Метки
zarya-lugansk.com, Егише Меликян
© zarya-lugansk.com, Егише Меликян

Главный тренер «Стали» Егише Меликян:

- Я могу сказать то, что ещё до игры я понимал, какой соперник нас ждёт. Я очень хорошо знаю стиль игры «Зари». Мы изучили и понимали его. Знаю Юрия Вернидуба, который очень хороший тренер. Та тактика, которая была выбрана им, была вполне логичной. 
 
Он понимал, что мои футболисты неопытные, и выбрал тактику высокого прессинга, давления соперника для того, чтобы неопытные игроки получили психологическое давление.
 
Мы на тренировках работали, искали выход из этой ситуации. У нас это получилось и благодаря тому, что мы решили психологические вопросы и благодаря организованной игре, добились положительного результата. 
 
- Как чувствуют себя Задирака и Климчук? И очень много игроков дебютировали сегодня в команде. Как удалось их настроить?
- Спасибо за вопрос. Я чувствовал, что в составе были некоторые проблемы, и их нужно было решать. Все поняли, что мы можем играть на неплохом уровне. Что касается футболистов, то Задираке нужно ещё дней двадцать, и он сможет попадать в заявку. Климчук тоже будет восстанавливаться не столь длительное время. 
 
- Егише, было ли волнительно сегодня играть против своего бывшего клуба. Да ещё и в качестве главного тренера…
- Была ответственность конечно. И я в роли главного тренера, и у моих футболистов был дебют. Тот опыт, который у меня есть в футболе, я передам своим ребятам. Было небольшое волнение, но я знал, как с ним справиться. 

Источник — ФК Заря

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