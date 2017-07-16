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Юрий ВИРТ: «Могли увезти и три очка»

«Мариуполь» – «Верес» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера ровенчан

  • 16.07.2017 22:07
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fcmariupol.com, Юрий Вирт
© fcmariupol.com, Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт:

- Поблагодарил ребят за игру. Было очень сложно. Мы знали куда едем и против какой команды будем играть. Было очень сложно. Первый тайм у нас получился лучше - «Мариуполь» практически не создал моментов, за исключением последних трех минут. Второй тайм мы начали не очень хорошо. Было много ошибок, и «Мариуполь» мог забить, но Бандура нас выручил. Были шансы и у нас. Мы очень хорошо «выбегали», но не было последнего паса и последнего удара. Будь удача на нашей стороне, могли увезти и три очка. В целом, у доволен и игрой, и результатом.
 
- Вы не так давно возглавили «Верес». Что чувствуете в качестве главного тренера?
- Привыкаю... Безусловно, сегодня было волнение. Все-таки это уже Премьер-лига. Здесь надо показывать и игру, и результат. Мы сейчас создаем новую команду. Сегодня у нас было 8 новых игроков. Было очень сложно, так как было мало времени на подготовку. Сейчас у нас всего 17 игроков, поэтому естественно нам нужно еще укрепляться. Работы очень много, но надеюсь то, что мы задумали, нам удастся воплотить в жизнь.

- Как Вы относитесь к проблеме Мариуполя? Два клуба пока не готовы сюда приезжать.
- Я не понимаю этих разговоров. Мы находимся в Мариуполе третий день и никаких вопросов у нас нет. Сопровождение, безопасность — вопросов нет. Мы можем только поблагодарить хозяев. Прием был хороший.

Источник — ФК Мариуполь

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