Александр СЕВИДОВ: «Не тот результат, на который мы рассчитывали»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов:



- Мы, наверное, сегодня немного больше заслужили на победу. Мы создали достаточно моментов. Наверное, это уже избитая фраза, но моменты у нас действительно были. Я не говорю о судейских ошибках, когда судья не поставил два чистых пенальти. Эти моменты не мне комментировать, и не мне разбирать.



Сегодня играли две практически равные команды. По сравнению с прошлым сезоном у нас было три новичка, у «Вереса» - 8. «Верес» - это хорошая опытная команда, укрепленная опытными бойцами из Премьер-лиги. В первом тайме после травмы Фомина пошла сумбурная, но равная игра. Начало второго тайма было за нами. Мы создали несколько моментов. Должны были забивать. После игры я сказал ребятам, что ничья — не тот результат, на который мы рассчитывали. Но и мы, и «Верес» сегодня показали, что старожилам Премьер-лиги будет нелегко.



- «Динамо» и «Карпаты» отказываются приезжать в Мариуполь. Может, сейчас ситуация изменится?

- Я очень рад, что сегодняшняя игра состоялась. Теперь я не знаю, какие аргументы найдут эти два клуба, чтобы не ехать в Мариуполь. Это будет камень не в огород Мариуполя. Сегодня на игре был президент «Вереса» господин Хахлев, который не побоялся приехать. Мы играем, прежде всего, для зрителей. Мы хотим, чтобы они увидели хорошие команды. И победа в чемпионате Первой лиги — это, прежде всего, для них!