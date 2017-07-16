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Мариуполь
0:0
Верес
16.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр СЕВИДОВ: «Не тот результат, на который мы рассчитывали»

«Мариуполь» – «Верес» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера азовцев

  • 16.07.2017 22:02
  • 292 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcmariupol.com, Александр Севидов
© fcmariupol.com, Александр Севидов

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов:

- Мы, наверное, сегодня немного больше заслужили на победу. Мы создали достаточно моментов. Наверное, это уже избитая фраза, но моменты у нас действительно были. Я не говорю о судейских ошибках, когда судья не поставил два чистых пенальти. Эти моменты не мне комментировать, и не мне разбирать.

Сегодня играли две практически равные команды. По сравнению с прошлым сезоном у нас было три новичка, у «Вереса» - 8. «Верес» - это хорошая опытная команда, укрепленная опытными бойцами из Премьер-лиги. В первом тайме после травмы Фомина пошла сумбурная, но равная игра. Начало второго тайма было за нами. Мы создали несколько моментов. Должны были забивать. После игры я сказал ребятам, что ничья — не тот результат, на который мы рассчитывали. Но и мы, и «Верес» сегодня показали, что старожилам Премьер-лиги будет нелегко.

- «Динамо» и «Карпаты» отказываются приезжать в Мариуполь. Может, сейчас ситуация изменится?
- Я очень рад, что сегодняшняя игра состоялась. Теперь я не знаю, какие аргументы найдут эти два клуба, чтобы не ехать в Мариуполь. Это будет камень не в огород Мариуполя. Сегодня на игре был президент «Вереса» господин Хахлев, который не побоялся приехать. Мы играем, прежде всего, для зрителей. Мы хотим, чтобы они увидели хорошие команды. И победа в чемпионате Первой лиги — это, прежде всего, для них!

Источник — ФК Мариуполь

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 16.07.2017 22:14
    -1
    Просто, вместо того, чтоб лизать жо.у Шахтеру во всех СМИ, надо было своих тенировать и настраивать на игру!!! (или правильнее сказать не "своих" а арендовцев этого самого ШД и его отработанный шлак)!
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