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Карпаты и Зирка во Львове сыграли вничью 22:25 — Dragon9 Вацко, то ти?? 1982р.н. а такий наївний... 21:58 — flatron82 Типовий глорік. Аааа програли, вівці, всіх вигнати, в футболі ніхто не шарить... Ти би для початк...