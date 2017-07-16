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1-й тур
Заря
0:1
Сталь Каменское
16.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Заря — Сталь — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Заря» — «Сталь»

  • 16.07.2017 21:49
  • 615 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Заря — Сталь — 0:1. Видеообзор матча

В поединке 1-го тура Премьер-лиги «Заря» — «Сталь» минимальнкю победу одержала команда из Каменского:

Источник — ТСН

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Комментарии
    rbIKA4
      rbIKA4, 16.07.2017 22:05
    0
    Гол супер!! Зорьку жалко...не на такое начало все рассчитывали(((
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    pinboll
      pinboll, 16.07.2017 22:14
    0
    А на что рассчитывали? Отказавшись от арендованных игроков Шахтера думали, что найдут равноценную замену? Ну-ну. Пусть Вернидуб ищет.
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