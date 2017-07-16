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1-й тур
Карпаты
1:1
Зирка
16.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Роман МОНАРЬОВ: «Ми знали, що буде важко»

«Карпати» – «Зірка» – 1:1. Післяматчева прес-конференція головного тренера кропивничан

  • 16.07.2017 21:47
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Роман МОНАРЬОВ: «Ми знали, що буде важко»
Роман Монарьов, головний тренер «Зірки»:
 
– Вітаю усіх з початком сезону. Перші ігри зазвичай не прості, ми знали, що буде важко. «Карпати» провели хорошу селекцію, є у них зміни, є мотивація. Ми свідомо грали від оборони. Щось вийшло, щось ні. У нас є проблеми з селекцією. Ми працюємо в цьому напрямку, може будуть нові виконавці, для того, щоб ми дивилися вперед більш впевнено. Так, ми віддали ініціативу, але загалом рахунок по грі.
 
– Ви змінили двох гравців передньої лінії. Хотіли виграти?
– Треба було щось змінювати, бо не всі витримали ритм і темп гри.
 
– Вам знову вдалося налаштувати гравців і створити сенсацію...
– Це не сенсація. У нас задачі високі, ми рухаємося вперед, намагаємося укріпитися, щоб боротися за престижні місця.
 
– Наскільки змінилися «Карпати» порівняно із тими, з якими ви грали в минулому чемпіонаті?
– Це зовсім інша команда. Ми розуміли те, до чого нам слід готуватися. Знали про контроль м’яча, знали про пресинг, знали про іспанський стиль. Тому ми до цього готувалися.
 

Источник — ФК Карпаты

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