Роман МОНАРЬОВ: «Ми знали, що буде важко»

Роман Монарьов, головний тренер «Зірки»:

– Вітаю усіх з початком сезону. Перші ігри зазвичай не прості, ми знали, що буде важко. «Карпати» провели хорошу селекцію, є у них зміни, є мотивація. Ми свідомо грали від оборони. Щось вийшло, щось ні. У нас є проблеми з селекцією. Ми працюємо в цьому напрямку, може будуть нові виконавці, для того, щоб ми дивилися вперед більш впевнено. Так, ми віддали ініціативу, але загалом рахунок по грі.

– Ви змінили двох гравців передньої лінії. Хотіли виграти?

– Треба було щось змінювати, бо не всі витримали ритм і темп гри.

– Вам знову вдалося налаштувати гравців і створити сенсацію...

– Це не сенсація. У нас задачі високі, ми рухаємося вперед, намагаємося укріпитися, щоб боротися за престижні місця.

– Наскільки змінилися «Карпати» порівняно із тими, з якими ви грали в минулому чемпіонаті?

– Це зовсім інша команда. Ми розуміли те, до чого нам слід готуватися. Знали про контроль м’яча, знали про пресинг, знали про іспанський стиль. Тому ми до цього готувалися.