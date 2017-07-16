Проверка сил перед стартом в ЛЕ: Олимпик обыграл Александрию

Пока гранды украинского клубного футбола отдыхают после матча за Суперкубок и готовятся провести игры стартового тура чемпионата во вторник, в центральной игре воскресенья встретились будущие участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Александрия» принимала «Олимпик».

Стартовый отрезок прошел с некоторым перевесом хозяев, которые наступали, но на ударные позиции выходили крайне редко. Один выпад гостей, на острие которого оказался Моха, пусть он и промахнулся, стоит дороже. После пробных десяти минут в игре «горожан» появилась резкость и напористость, так что «олимпийцам» пришлось откатываться назад и обороняться большими силами.

Справившись с первоочередными задачами, гости открыли счет. На 16-й минуте Беленький вышел под углом один на один и проиграл дуэль голкиперу. Атака продолжилась, и забытый всеми в центре штрафной Хомутов ударом головой в дальний угол забил свой премьерный гол в национальном чемпионате и открыл счет. Хозяева едва не отыгрались по горячим следам, но Махарадзе парировал удар Грицука.

В середине первого тайма никак не мог отделаться от мысли, что эти команды за летнее межсезонье изменились по именам (даже значительно преобразились), но не изменили своей обычной тактической схеме и не изменились вовсе по содержанию игры. Жесткая борьбы в середине поля, неплохое командное движение, регулярная смена акцентов в атаке и… классические позиционные ошибки в обороне. Эти недоработки исправлялись за счет самоотдачи.

За четверть часа до перерыва «желто-черные» в своем желании сравнять счет превосходили «белых», а те внимательно следили за соперником и ждали своего шанса после ошибки противника. «Пожар» на 32-й минуте в донецкой штрафной завершился только угловым. Не забиваешь ты… На 36-й минуте отличился Немчанинов. Моха разогнал контратаку, а партнер воспользовался тем обстоятельством, что никто не вышел его встречать. Голкипер был буквально расстрелян – 0:2. В компенсированное время Шабанов каким-то чудом не позволил Ситало сократить отставание.

Начало второго тайма с обеих сторон вышло неубедительным, так что оставалась надежда на замены. В завершающей стадии атак не хватало акцентов, уникальных решений и нестандартных ходов.

Время безвозвратно уходило, характер борьбы, увы, не менялся. Так и экватор второго тайма прошли.

За двадцать минут до конца «Александрия» наконец-то увеличила давление на ворота «Олимпика». Переход на игру в два нападающих также говорил о многом. Начинать новый чемпионат с домашнего поражения никто не хотел. Время теперь работало против «горожан», ведь от них требовался хирургически точный футбол, иначе поражения было не избежать. С поставленными Владимиром Шараном задачами подопечные не справились.

Для донецкого «Олимпика» это четвертый сезон в высшем дивизионе и впервые в истории команда Романа Санжара чемпионат начала с победы.

Сергей СЕМЕНОВ

«Александрия» (Александрия) - «Олимпик» (Донецк) - 0:2 (0:2)

Владислав Хомутов, 16, Дмитрий Немчанинов, 36

«Александрия»: Юрий Панькив, Андрей Гитченко, Сергей Басов, Сергей Чеботаев, Андрей Бацула, Артем Полярус, Артем Ситало, Василий Грицук, Андрей Запорожан (Максим Каленчук, '46), Евгений Банада (Виталий Пономар, '61), Андрей Цуриков (Станислав Кулиш, '71)

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Станислав Беленький (Виталий Федорив, '67), Владислав Хомутов (Вячеслав Лухтанов, '80), Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Павел Лукьянчук, Андрей Богданов (Иван Брикнер, '62), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков

Андрей Гитченко, 43. Максим Каленчук, 49. Артем Ситало, 56. Андрей Цуриков, 71. Сергей Чеботаев, 76. Андрей Бацула, 85. - Станислав Беленький, 49. Дмитрий Немчанинов, 75. Моха Рхарсалла, 90+3.



Удары (в створ): 13 (7) - 8 (5)

Угловые: 11 - 2

Оффсайды: 1 - 3.



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АЛЕКСАНДРИЯ - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



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