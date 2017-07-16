Зенит побеждает СКА Хабаровск

«СКА Хабаровск» – «Зенит» - 0:2
Голы: 0:1 – 52 Кузяев, 0:2 – 81 Кокорин.
«СКА Хабаровск» – Довбня, Черевко (Савичев, 74), Пуцко, Эдиев, Гришко, Никифоров, Казанков (Федотов, 85), Баляйкин (Друзин, 90), Дедечко, Корян, Лескано.
«Зенит» – Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Эрнани, 90), Ерохин (Кузяев, 46), Паредес, Кокорин, Жулиано (Дриусси, 74), Дзюба.
Предупреждения: Ерохин (30), Смольников (40), Казанков (42), Кокорин (67), Кузяев (85).
«Рубин» – «Краснодар» - 1:2
Голы: 0:1 – 17 Лаборде, 0:2 – 33 Лаборде, 1:2 – 72 Лестьенн.
«Рубин» – Рыжиков, Камболов, Бурлак, Гранат, Кузьмин, Рочина (Лестьенн, 46), Мвила, Оздоев, Кудряшов, Карадениз (Азмун, 62), Канунников (Жонатас, 73).
«Краснодар» – Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский (Жигулев, 74), Перейра (Классон, 61), Подберезкин, Вандерсон, Лаборде (Сулейманов, 90).
Предупреждения: Гранквист (12), Гранат (45), Рамирес (77), Кудряшов (84), Оздоев (86).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.