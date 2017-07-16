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Зенит побеждает СКА Хабаровск

«Рубин» уступил «Краснодару»

  • 16.07.2017 20:13
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«СКА Хабаровск» – «Зенит» - 0:2
Голы:  0:1 – 52 Кузяев,  0:2 – 81 Кокорин.

«СКА Хабаровск» – Довбня, Черевко (Савичев, 74), Пуцко, Эдиев, Гришко, Никифоров, Казанков (Федотов, 85), Баляйкин (Друзин, 90), Дедечко, Корян, Лескано.
«Зенит» – Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Эрнани, 90), Ерохин (Кузяев, 46), Паредес, Кокорин, Жулиано (Дриусси, 74), Дзюба.

Предупреждения: Ерохин (30), Смольников (40), Казанков (42), Кокорин (67), Кузяев (85).

«Рубин» – «Краснодар» - 1:2
Голы:  0:1 – 17 Лаборде,  0:2 – 33 Лаборде,  1:2 – 72 Лестьенн.

«Рубин» – Рыжиков, Камболов, Бурлак, Гранат, Кузьмин, Рочина (Лестьенн, 46), Мвила, Оздоев, Кудряшов, Карадениз (Азмун, 62), Канунников (Жонатас, 73).
«Краснодар» – Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский (Жигулев, 74), Перейра (Классон, 61), Подберезкин, Вандерсон, Лаборде (Сулейманов, 90).

Предупреждения: Гранквист (12), Гранат (45), Рамирес (77), Кудряшов (84), Оздоев (86). 

Источник — Sport.ua

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