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Николаев-2 уступает Таврии

Хозяева уступили гостям из Семфирополя

  • 16.07.2017 20:10
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МФК «Николаев-2» — «Таврия» 1:2
Голы: Витенко, 76 — Масалов, 27, Жиганов, 53.

«Таврия»: Гурин, Бижко, Масюткин, Тищенко, Павлик (Курдас 90+1), Масалов, Гриппа (Кушнир 89), Логвиненко, Фетисов (Журавленко 87), Жиганов (Мотрюк 88), Жавко.

Предупреждения: Чаус 39, Минин 70 — Масалов 76, 90.
Удаление: Масалов 90. 

Источник — Sport.ua

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