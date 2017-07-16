Николаев-2 уступает Таврии

МФК «Николаев-2» — «Таврия» 1:2
Голы: Витенко, 76 — Масалов, 27, Жиганов, 53.
«Таврия»: Гурин, Бижко, Масюткин, Тищенко, Павлик (Курдас 90+1), Масалов, Гриппа (Кушнир 89), Логвиненко, Фетисов (Журавленко 87), Жиганов (Мотрюк 88), Жавко.
Предупреждения: Чаус 39, Минин 70 — Масалов 76, 90.
Удаление: Масалов 90.
Источник — Sport.ua
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