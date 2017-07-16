Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Полтава переиграла Горняк-Спорт

Полтавчане на выезде добывают победу

  • 16.07.2017 20:05
  • 190 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Горняк-Спорт» - «Полтава» - 0:1
Гол: Дегтярев, 72.

«Горняк-Спорт»: Мирный, Пинчук, Носарев, Кравчук, Цапий, Павлик, Моисеенко, Корольков, Сидоренко, Прутян, Шевчук. Запасные: Каминский, Курелех, Голядинец, Дячук, Фаюк, Разуваев, Панасенко. Главный тренер – Сергей Пучков.

«Полтава»: Кучинский, Ковтун, Иванов, Парамонов, Кушниренко, Крапивной, Недоля, Савин, Насибулин, Трояновский, Дегтярев.Запасные: Крынский, Голиков, Бородай, Покотылюк, Олейник Страшкевич, Фоменко. Главный тренер – Анатолий Бессмертный.   

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.