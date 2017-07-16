Полтава переиграла Горняк-Спорт

«Горняк-Спорт» - «Полтава» - 0:1
Гол: Дегтярев, 72.
«Горняк-Спорт»: Мирный, Пинчук, Носарев, Кравчук, Цапий, Павлик, Моисеенко, Корольков, Сидоренко, Прутян, Шевчук. Запасные: Каминский, Курелех, Голядинец, Дячук, Фаюк, Разуваев, Панасенко. Главный тренер – Сергей Пучков.
«Полтава»: Кучинский, Ковтун, Иванов, Парамонов, Кушниренко, Крапивной, Недоля, Савин, Насибулин, Трояновский, Дегтярев.Запасные: Крынский, Голиков, Бородай, Покотылюк, Олейник Страшкевич, Фоменко. Главный тренер – Анатолий Бессмертный.
Источник — Sport.ua
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