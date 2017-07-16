Горняк-Спорт подписал воспитанника Динамо

После работы на сборах и ряда контрольных матчей тренерский штаб «Горняка-Спорт» принял решение начать сотрудничество с вратарем Юрием Каминским, который пришел в «Горняк-Спорт» из грузинского клуба «Шукура» (Кобулети).

21-летний новобранец является воспитанником детско-юношеской школы «Динамо» им.В.Лобановского. Выступал в командах «Динамо-2» и «Полтава».

Теперь Юрий Каминский является вратарем «Горняка-Спорт» и будет выступать в этом чемпионат под 1-м номером.

Отметим, что за свой предыдущий клуб «Шукуру» Каминский выступал с апреля 2017 года и успел провести 2 поединка в чемпионате Грузии.