Горняк-Спорт подписал воспитанника Динамо

После работы на сборах и ряда контрольных матчей тренерский штаб «Горняка-Спорт» принял решение начать сотрудничество с вратарем Юрием Каминским, который пришел в «Горняк-Спорт» из грузинского клуба «Шукура» (Кобулети).
21-летний новобранец является воспитанником детско-юношеской школы «Динамо» им.В.Лобановского. Выступал в командах «Динамо-2» и «Полтава».
Теперь Юрий Каминский является вратарем «Горняка-Спорт» и будет выступать в этом чемпионат под 1-м номером.
Отметим, что за свой предыдущий клуб «Шукуру» Каминский выступал с апреля 2017 года и успел провести 2 поединка в чемпионате Грузии.
Источник — ФК Горняк-Спорт
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