Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Горняк-Спорт подписал воспитанника Динамо

Юрий Каминский продолжит карьеру в Горишних Плавнях

  • 16.07.2017 19:46
  • 465 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Горняк-Спорт подписал воспитанника Динамо

После работы на сборах и ряда контрольных матчей тренерский штаб «Горняка-Спорт» принял решение начать сотрудничество с вратарем Юрием Каминским, который пришел в «Горняк-Спорт» из грузинского клуба «Шукура» (Кобулети).

21-летний новобранец является воспитанником детско-юношеской школы «Динамо» им.В.Лобановского. Выступал в командах «Динамо-2» и «Полтава».

Теперь Юрий Каминский является вратарем «Горняка-Спорт» и будет выступать в этом чемпионат под 1-м номером.

Отметим, что за свой предыдущий клуб «Шукуру» Каминский выступал с апреля 2017 года и успел провести 2 поединка в чемпионате Грузии.

Источник — ФК Горняк-Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.