Локомотив готов отдать за полузащитника Лиона 1,5 млн евро

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь продолжит карьеру в «Локомотиве».
Все условия трансфера уже согласованы. Красно-зеленые заплатят за экс-хавбека «Ахмата» 1,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Рыбусь появился на поле 19 раз и отдал одну результативную передачу.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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