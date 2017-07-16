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Локомотив готов отдать за полузащитника Лиона 1,5 млн евро

Мацей Рыбусь вернется в Россию

  • 16.07.2017 19:34
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Reuters
© Reuters

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь продолжит карьеру в «Локомотиве».

Все условия трансфера уже согласованы. Красно-зеленые заплатят за экс-хавбека «Ахмата» 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Рыбусь появился на поле 19 раз и отдал одну результативную передачу.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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