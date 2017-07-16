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1-й тур
Мариуполь
0:0
Верес
16.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь — Верес — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Мариуполь» — «Верес»

  • 16.07.2017 19:39
  • 499 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

В поединке 1-го тура Премьер-лиги «Мариуполь» — «Верес» команды мячей не забили:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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