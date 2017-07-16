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ОФИЦИАЛЬНО: Бакайоко стал игроком Челси

Полузащитник обошелся лондонскому клубу в 45 миллионов евро

  • 16.07.2017 19:04
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ФК Челси
© ФК Челси

Тьемуэ Бакайоко сегодня стал игроком «Челси». Игрок перешел в клуб из «Монако».

22-летний футболист — высокий, сильный и быстрый центральный полузащитник, внесший значительный вклад в успех «Монако» в Лиге Один в прошлом сезоне и во многом поспособствовавший тому, что они дошли до полуфинала Лиги Чемпионов.

Недавно он дебютировал в составе сборной Франции, за которую также выступает его новый товарищ по команде Н'Голо Канте, и сейчас Бакайоко считается одним из лучших молодых центральных полузащитников в Европе.

Бакайоко, подписавший пятилетний контракт с клубом, получил футболку с номером 14. Игрок сказал: «Я очень рад быть здесь. Мне приятно перейти в такой крупный клуб. Я вырос, наблюдая за матчами «Челси». Этот трансфер был совершенно естественной вещью, потому что именно этот клуб я любил в детстве».

«Я с нетерпением жду, когда буду работать под руководством замечательного тренера и с новыми потрясающими товарищами по команде».

Уроженец Парижа, Бакайоко прошел все этапы Академии «Ренна» и дебютировал за главную команду в августе 2013 года, через неделю после своего 19-летия.

Следующим летом он перешел в «Монако и провел почти 100 встреч за три сезона, забив пять мячей.

Источник — ФК Челси

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