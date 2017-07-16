Ливерпуль: Старридж отказался ехать в Китай

Издание The Mirror сообщает, что китайский клуб хотел приобрести нападающего «Красных» Дэниела Старриджа перед закрытием трансферного окна в Китае в пятницу.

Клуб Бэйцзин Гоань, который тренирует бывший наставник леверкузенского Байера Рогер Шмидт, хотел сделать предложение по Старриджу, однако тот, как сообщается, заявил, что не заинтересован в этом.

В то же время Ювентус продолжает попытки подписать Эмре Джана, хотя чем дольше слухи связывают туринский клуб с игроком «Красных», тем менее приоритетным для них становится немецкий полузащитник.

Несколько изданий в Италии заявили, что Ювентус сначала попытается заполучить Неманью Матича и Блеза Матюиди, прежде чем сосредоточиться на переходе Джана.

Контракт немецкого полузащитника Ливерпуля истекает через год, и до сих пор нового соглашения с «Красными» оформлено не было.