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Сергей КРИВЦОВ: «Динамо немного изменилось за межсезонье»

Защитник «Шахтера» прокомментировал матч за Суперкубок Украины

  • 16.07.2017 17:51
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Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал матч против «Динамо» (2:0) в Суперкубке Украины.

«Динамо» немного изменилось за межсезонье. Они начали играть более компактно, где-то добавилось строгости и дисциплины. Это команда с хорошими игроками и с ними сложно играть.

У «Динамо» теперь и другая тактика. Мы догадывались, как они будут играть, но были вещи, которые нас слегка удивили. В частности, то, как они садились на свою половину поля и активно прессинговали нас, когда мы владели мячом. Слава Богу, мы справились с этим.

Это фанатский сектор. Люди переполнены эмоциями, плюс болельщиков «Динамо» ко всему этому очень огорчил второй пропущенный гол. Мы как раз забили мяч в те ворота, за которыми находился сектор с ультрас «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что они начали бросать в нас пиротехнику. Это футбол, это эмоции. Кто-то проявляет их так, а кто-то зарабатывает красные карточки, бросаясь в подкаты.

Мбокани фактурный форвард, с ним тяжело бороться. Пытались как-то контролировать его действия, но бороться на втором этаже с ним действительно непросто. Но мы справились», – сказал Кривцов.

Источник — terrikon.com

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