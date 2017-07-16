Сергей КРИВЦОВ: «Динамо немного изменилось за межсезонье»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал матч против «Динамо» (2:0) в Суперкубке Украины.



«Динамо» немного изменилось за межсезонье. Они начали играть более компактно, где-то добавилось строгости и дисциплины. Это команда с хорошими игроками и с ними сложно играть.



У «Динамо» теперь и другая тактика. Мы догадывались, как они будут играть, но были вещи, которые нас слегка удивили. В частности, то, как они садились на свою половину поля и активно прессинговали нас, когда мы владели мячом. Слава Богу, мы справились с этим.



Это фанатский сектор. Люди переполнены эмоциями, плюс болельщиков «Динамо» ко всему этому очень огорчил второй пропущенный гол. Мы как раз забили мяч в те ворота, за которыми находился сектор с ультрас «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что они начали бросать в нас пиротехнику. Это футбол, это эмоции. Кто-то проявляет их так, а кто-то зарабатывает красные карточки, бросаясь в подкаты.



Мбокани фактурный форвард, с ним тяжело бороться. Пытались как-то контролировать его действия, но бороться на втором этаже с ним действительно непросто. Но мы справились», – сказал Кривцов.