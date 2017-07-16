ОФИЦИАЛЬНО: Севилья подписала Нолито

«Севилья» объявила о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Нолито.
Хавбек обошелся севильцам в 9 миллионов евро.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
«Севилья» объявила о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Нолито.
Хавбек обошелся севильцам в 9 миллионов евро.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.