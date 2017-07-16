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ОФИЦИАЛЬНО: Севилья подписала Нолито

Полузащитник обошелся испанскому клубу в 9 миллионов евро

  • 16.07.2017 17:10
  • 402 просмотров
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Getty Images
© Getty Images

«Севилья» объявила о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Нолито.

Хавбек обошелся севильцам в 9 миллионов евро.

Источник — Sport.ua

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