Ничейный дебют: Мариуполь и Верес обошлись без забитых голов

Отчет о матче ожидайте позже.
«Мариуполь» (Мариуполь) - «Верес» (Ровно) - 0:0
«Мариуполь»: Рустам Худжамов, Евгений Неплях, Игорь Кирюханцев, Сергей Рудыка, Сергей Яворский, Руслан Кисиль (Виталий Виценец, '84), Виталий Кольцов, Руслан Фомин (Дмитрий Мышнёв, '18), Сергей Вакуленко, Денис Кожанов, Вячеслав Чурко (Сергей Болбат, '71)
«Верес»: Александр Бандура, Николай Ищенко, Сергей Борзенко, Сергей Симинин, Владимир Адамюк, Валерий Кучеров (Евгений Морозенко, '88), Евгений Пасич, Роман Карасюк, Руслан Степанюк, Михаил Сергийчук (Сергей Гринь, '57), Геннадий Пасич (Ростислав Волошинович, '63)
Руслан Кисиль, 38. Дмитрий Мышнёв, 73. Сергей Рудыка, 82. Сергей Вакуленко, 90+1. - Александр Бандура, 87. Сергей Гринь, 90+3.
Удары (в створ): 11 (3) - 5 (1)
Угловые: 10 - 4
Оффсайды: 1 - 0
МАРИУПОЛЬ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.
Источник — Sport.ua
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иди поплачь маме))
А по матчу, хорошая боевая ничья. Вирт такой себе ровенский Сталлоне, хехе
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