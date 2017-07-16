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1-й тур
Мариуполь
0:0
Верес
16.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ничейный дебют: Мариуполь и Верес обошлись без забитых голов

Команда Александра Севидова была ближе к победе, но ровенчане не проиграли в Мариуполе

  • 16.07.2017 18:54
  • 756 просмотров
  • 2 комментария
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Отчет о матче ожидайте позже.
 

«Мариуполь» (Мариуполь) - «Верес» (Ровно) - 0:0

«Мариуполь»: Рустам Худжамов, Евгений Неплях, Игорь Кирюханцев, Сергей Рудыка, Сергей Яворский, Руслан Кисиль (Виталий Виценец, '84), Виталий Кольцов, Руслан Фомин (Дмитрий Мышнёв, '18), Сергей Вакуленко, Денис Кожанов, Вячеслав Чурко (Сергей Болбат, '71)

«Верес»: Александр Бандура, Николай Ищенко, Сергей Борзенко, Сергей Симинин, Владимир Адамюк, Валерий Кучеров (Евгений Морозенко, '88), Евгений Пасич, Роман Карасюк, Руслан Степанюк, Михаил Сергийчук (Сергей Гринь, '57), Геннадий Пасич (Ростислав Волошинович, '63)

Руслан Кисиль, 38. Дмитрий Мышнёв, 73. Сергей Рудыка, 82. Сергей Вакуленко, 90+1. - Александр Бандура, 87. Сергей Гринь, 90+3.

Удары (в створ): 11 (3) - 5 (1)
Угловые: 10 - 4
Оффсайды: 1 - 0

МАРИУПОЛЬ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 16.07.2017 18:59
    -4
    Хорошо хоть не 16 команд хватит и двух таких новичков!
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    Jackson Brooks
    Jackson Brooks, 16.07.2017 19:04
    +4
    Vadim Kuzmenko, 16.07.2017 18:59
    Хорошо хоть не 16 команд хватит и двух таких новичков!

    иди поплачь маме))
    А по матчу, хорошая боевая ничья. Вирт такой себе ровенский Сталлоне, хехе
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