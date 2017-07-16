Иван БОБКО: «К первому туру буду в оптимальной форме»

Одним из новичков одесского клуба в текущем межсезонье стал воспитанник «Черноморца» — Иван Бобко. 26-летний полузащитник вернулся в родную Одессу спустя два с половиной года.

— Помнишь первую тренировку с основой «Черноморца»?

— Это было летом 2007 года. Я только перешел в структуру клуба. Помню, играли на базе в Совиньоне товарищеский матч с дублерами, где я забил два мяча за минуту. На следующий день Семен Альтман пригласил к себе в кабинет. Говорит: «На финал ДЮФЛУ ты не едешь, мы заявляем вас с Димой Владовым. Будешь тренироваться с первой командой, готовиться к участию в матчах Кубка Интертото». У меня сразу давление и пульс подскочили. Вы же помните, какие там тогда футболисты выступали: Даниловский, Билозор Симоненко. Но еще до старта турнира Виталий Шевченко возглавил клуб, а я снова отправился в дубль.

— И дебют за основу пришлось отложить. Помнишь, когда он случился?

— Это был сезон 2010/11. Я вышел в Кубке Украины против «Динамо» в Хмельницком (1:0) и против «Ворсклы» в Одессе (1:2 доп. время). А спустя четыре дня дебютировал в первой лиге. Игорь Наконечный выпустил меня после перерыва матча с «Прикарпатьем», и мы одержали в итоге волевую победу — 2:1. Спустя пару туров удалось забить свой первый гол. Играли на «Спартаке» с «Арсеналом» из Белой Церкви. В самом начале встречи удалили Женю Ширяева, но мы победили — 1:0. В том сезоне отличился еще трижды.

— О выступлениях «Черноморца» после возвращения в УПЛ сказано достаточно. Если же болельщики вспоминают конкретно тебя, то часто говорят о дубле в ворота «Металлиста» (3:3). Хотя, например, мне больше запомнился эпизод, связанный с Лигой Европы, когда на 92-й минуте в Эйндховене ты спас «Черноморец» от гола, заблокировав удар Депая из ПСВ.

— Мы разбирали этот момент на теории после игры. Роман Григорчук меня очень похвалил, сказав: «Ну что, юрист, видишь как — ты вовремя пошел в подкат, и мы идем дальше». Это были запоминающиеся матчи. Атмосфера совсем не такая, как в чемпионате Украины. На данный момент — самые яркие эмоции в моей карьере. Надеюсь, они еще повторятся. Когда участвуешь в еврокубках, живешь иначе. Да что там ты — весь город живет по-другому в ожидании этих игр. Практически каждый встречный в городе, магазине, на заправке выражает слова поддержки: «Ну как вы там? Давайте, ребята. Мы с вами». И за этих людей ты потом отдаешь на поле всего себя.

— Прошлым летом ты решился на переход в венгерский «Дебрецен».

— Захотелось попробовать себя в другом чемпионате, стране. К тому же, была возможность вновь сыграть в Лиге Европы («Дебрецен» выступал в 1-м и 2-м раунде квалификации — прим.), но они долго думали перед подписанием контракта, и я дебютировал уже после их вылета из еврокубка. В Венгрии не создают таких тепличных условий для легионера, как это бывает в Украине. Хотя я не проходил с командой предсезонку, и пришел, когда они уже отыграли восемь туров, времени на раскачку не было. Мой агент сказал: «Или ты сразу себя зарекомендуешь на тренировках, или не будешь проходить в состав». Там на каждой тренировке присутствует президент клуба, поэтому тренер, даже при желании, не может ставить в основу игрока, который смотрится слабо.

— Какие остались впечатления от Венгрии, Дебрецена, местного чемпионата?

— Дебрецен — небольшой город (чуть больше 200 тысяч населения — прим.). Ездил в Будапешт, конечно, там красиво. Хотя для меня лучший город — Одесса. По сравнению с ней, тяжело сказать, что где-то в другом месте супер. Это был интересный период. Команда считается именитой и титулованной по местным меркам. Чемпионат неплохой. Я сразу заиграл, проводил все матчи в основе. Болельщики, коллектив и наставник относились хорошо, но случилось порвать ахилл. А я заключил контракт по схеме полгода плюс полтора. Через своего помощника президент передал, что они не будут продлевать соглашение. Когда я спросил о причине, тот замялся. Ок, без проблем. Забрал документы, поехал попрощаться с командой. А я тогда был только после операции, на костылях. Поблагодарил всех. Ребята стали предлагать: «Давай мы свяжемся с журналистами, скажем про тебя в новостях. Нельзя же травмированного игрока вот так отправлять». Тренер тоже хотел, чтобы я остался, но не мог пойти против решения руководства.

— Видел, что с момента ухода, при первой возможности, ты приезжал домой в Одессу. И вот, спустя два с половиной года, вернулся в «Черноморец». Как проходил процесс переговоров?

— После травмы я восстанавливался здесь. Тренировался сам, а потом с дублем «моряков». У меня был ряд предложений, но ждал конкретики. В итоге, мне позвонил Александр Бабич, предложив поработать с основой. Обговорили некоторые моменты, прошел сбор, подписали контракт. Раньше выступал в «Черноморце» под одиннадцатым номером, но сейчас он занят Женей Смирновым. Взял восьмой, для меня это не принципиально. По личным ощущениям, думаю, что к первому туру чемпионата буду близок к оптимальной форме.

— Ты выступал на многих позициях. Где тебе комфортнее? Где планирует задействовать тренерский штаб?

— Комфортно в центре поля — опорным полузащитником или оттянутым нападающим. В случае чего, могу сыграть на фланге или левым защитником. Тренер рассчитывает на меня как на игрока центральной зоны. Правда, я пару лет не играл на этой позиции, надо немного освежить навыки. Хотя после спаррингов почувствовал, что «ножки помнят» (улыбается).

— Какие, на твой взгляд, сильные стороны твоей игры, а что нужно развивать?

— Нет пределов совершенству. Улучшать можно и нужно все. К примеру, правой ногой играю хуже. А лучшие качества пусть оценивают специалисты.

— А в плане характера? Помню, раньше ты был спокойным на поле, но время идет, люди меняются. Став старше, остался таким же уравновешенным?

— За последние пару лет многое переосмыслил, но если и поменялся, то совсем чуть-чуть. В душе и по характеру особо не изменился.

— Большинство поклонников «Черноморца» довольны твоим возвращением. Это приятно, но бывает, что теплый прием расслабляет футболиста. И стоит ему показать не совсем тот уровень, который от него ждут и помнят, как эти же болельщики «разнесут» его с еще большей силой за разрушенные ожидания. Или, как говорится, «ваши ожидания — ваши проблемы»?

— Шо вы хотите, в Одессе всегда была такая публика (улыбается). Сыграл пару игр хуже — все. Ты уже в опале. Но мы их любим именно за эту искреннюю страсть. Будем стараться заманивать на стадион своей хорошей игрой. Очень хочется видеть заполненные трибуны. В такой атмосфере приятно выступать. Приходите и поддерживайте наш любимый клуб.