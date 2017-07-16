Олег КУЗНЕЦОВ: «У Динамо слишком много шараханий от одного к другому»»

Своими впечатлениями от состоявшегося вчера в Одессе матча за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (0:2) поделился бывший защитник столичной команды Олег Кузнецов.



— Олег Владимирович, по стартовому отрезку игры можно было понять расклад сил и предугадать, чем все закончится?

— Прежде всего, скажу, что фееричного футбола я ни от кого не ждал. Последние поединки между «Динамо» и «Шахтером» проходят по одному сценарию: горняки открывают счет, а потом его удерживают, пользуясь преимуществом в технике. У киевлян, как обычно, появляется несколько возможностей забить, но если нет ни скорости, ни стремления победить любой ценой, то и получается такой итог.



— Перед тем, как Феррейра поразил ворота, у Шахтера вышло несколько проникающих атак — гол назревал. «Динамо» к такому развитию событий оказалось не готово?

— Тяжеловато выглядели Хачериди и Вида. Впрочем, не только они... Все четыре защитника реагировали на события очень вяло. Неудивительно, что они заметно уступали скоростным Тайсону, Бернарду и Марлосу. Да и Исмаили достаточно потерзал оборону соперника. «Шахтер» многое создавал за счет фланговой игры. Такой игрой раньше «Динамо» отличалось, а сейчас оружие бело-синих взяли себе на службу «горняки».



— Динамовцы никак не могли остановить техничных бразильцев. Как найти противоядие такой игре «Шахтера»?

— Способы есть. Например, коллективный отбор мяча плюс не оставаться с соперником один на один. Но к этому нужно специально готовиться, разбирать игру оппонента по косточкам. Очевидно, у «Динамо» сейчас ставка на Лигу чемпионов. Суперкубок явно не был у них в приоритете.

Оборона «Динамо» этот вечер прогуляла



— Первое впечатление от игры команды Александра Хацкевича: в атаке — так же, как и при Реброве, а в обороне — еще хуже...

— Судя по всему, так и есть. Мы не увидели ни скоростной командной игры, ни хорошей индивидуальной. Но дело в том, что это еще не команда Хацкевича. «Динамо» непросто так быстро перестроиться. При Реброве играли в пять защитников, а теперь снова в четыре. Потом, я не знаю, зачем бело-синим Мбокани. Он только первые полчаса цеплялся за мяч и что-то делал, а потом фактически остановился. Видно же, что человек не хочет выступать в «Динамо»...



— Перед этим матчем многие предполагали, что киевляне выйдут на поле с двумя нападающими, но Хацкевич не рискнул сделать такой шаг.

— В два нападающих «Динамо» в последнее время играло редко. А из кого, скажите, формировать атакующую пару? Мбокани и Беседин — футболисты одноплановые. Они тяжеловесы, а для эффективности нужен еще легкий и техничный нападающий. Если бы мог играть Мораес, тогда его, думаю, следовало бы выпустить, но у тренера такого варианта не было. Кстати, в концовке матча, когда «Шахтер» оказался в меньшинстве, а у «Динамо» на поле как раз и было два нападающих, ничего ведь создать не удалось.



— «Шахтер» выглядел точно так же, как и в прошлом сезоне — ничего нового. Разве что оранжево-черные неожиданно много и агрессивно накрывали оппонентов на их половине поля...

— У «Шахтера» хорошо отлажена командная игра. Этот состав уже целый год под руководством Фонсеки выступает. Там даже бразильцев научили много бегать и отбирать мяч. Кроме того, «горняки» и на 90-й минуте скорости высокие демонстрируют. Заметно, что физически они уже сейчас отлично готовы. Что касается «Динамо», то у него слишком много шараханий от одного к другому.



— Кто виноват в пропущенных мячах?

— С фланга Морозюка опасные передачи в штрафную проходили... А когда Феррейра забивал, вопрос возникал к центральным защитникам. Впрочем, вся оборона «Динамо» этот вечер откровенно прогуляла.

В конце не было ни сил, ни желания



— Что скажете о заменах, которые сделали тренеры? Кто неплохо вошел в игру?

— Если говорить о динамовцах, удачно выступил только Беседин, да и то с натяжкой. Шепелев откровенно не попал в игру, а Дерлис Гонсалес просто растворился на поле. Футболисты, которые вышли на замену у «Шахтера», революции не сделали, но и каши не испортили.



— В конце поединка «Динамо» получило численное преимущество, но ничего создать не смогло...

— Такое впечатление, что у киевлян не было ни сил, ни желания. Причем подобное происходит уже не в первом противостоянии с «Шахтером». Казалось бы, сделайте хотя бы попытку, грузите по-простому мяч в чужую штрафную, а там уж как выйдет. Но нет, ничего практически не делалось. Надо было хотя бы мяч у бразильцев отбирать, а не бегать вокруг них...



— Впечатление от матча снова испортило поведение фанатов. Что с этим делать?

— Я не могу понять, как они на трибуны попадают, как проносят все эти файеры и петарды. Надо просто все камерами обставить, заснять хулиганов на видео и наказать. Нужно серьезно с этим разбираться и делать выводы, потому что в еврокубках все это может печально закончиться.