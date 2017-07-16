Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Команда ставит перед собой большие цели»

Тренер «Днепр-1» - о старте во Второй лиге, болельщиках и целях

  • 16.07.2017 16:13
  • 126 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал результат первого матча своей команды во Второй лиге, в котором «днепряне» минимально одолели «Металлист-1925».

— Первый тайм, вроде бы, проходил под полным нашим контролем, и всё, что касается территориального преимущества, и самой игры. И казалось, что всё это сохранится во втором тайме. Но, к сожалению, по каким-то причинам, мне сейчас сложно о них сказать, может быть потеря Логинова, может быть более активная игра противника,… соперники перевели игру на нашу половину поля и стали возникать моменты у наших ворот… И, наверное, нам повезло в конце, выход один на один закончился ударом мимо ворот. Но могли и мы раньше забивать… Тот же Влад Войцеховский мог делать счет 2:0.

Как для первой игры — результатом мы удовлетворены, но понимаем, что нужно работать. В команде большое количество молодежи, для нее это был сегодня немного другой темп, другой уровень борьбы… Мы понимаем их ощущения. Поэтому мы довольны и будем двигаться дальше.

— Сегодня у нас в атаке было два невысоких нападающих, а развитие атак строилось таких образом, что мячи им доставлялись верхом. Есть у вас информация, сколько они проиграли эпизодов?
— Пока у меня нет такой информации. У нас команда низкая уже второй сезон, и вопрос здесь не в росте. Наши нападающие быстрые и мы старались максимально использовать их скорость, просто делать это надо было гораздо раньше, когда линия обороны была в центре поля и любой заброс мог стать потенциальным выходом один на один. Но мы слишком долго тянули с передачей, а потом, когда уже отдавали ее, то это уже выглядело так, что мы играем длинные передачи. Нет мы старались играть и низом, и контролировать игру. Но вскрывать оборону, когда десять человек «садятся» за линию мяча — довольно сложно, нужно обладать высоким индивидуальным мастерством или быть удачливым и забивать быстрый мяч. Мы молодцы, вытерпели, забили в середине первого тайма, но свои моменты во втором тайме не реализовали.

— Философский вопрос — как вы сами воспринимаете ваш новый клуб и поддержку его болельщиками?
— На Причале проводится опрос и, на сколько я знаю, довольно существенное большинство болельщиков воспринимает эту команду как ту, за которую будут болеть дальше. Я думаю, что это правильно, потому что эта команда ставит перед собой очень большие и амбициозные цели и наш болельщик заслуживает команду-победительницу, поэтому нормально, что нас поддерживают.

Я чувствую, что все будет хорошо, я уверен, что все будет хорошо. Мне очень нравится атмосфера вокруг команды и в соцсетях, и в городе. Болельщики подбадривают, верят и говорят хорошие слова. Мы понимаем, для кого мы все это делаем и довольны отношением болельщиков. Очень важно, что большое количество местных ребят играют в команде и это самое важное. Основная задача — доставлять удовольствие болельщикам хорошей игрой.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.