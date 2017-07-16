Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Команда ставит перед собой большие цели»

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал результат первого матча своей команды во Второй лиге, в котором «днепряне» минимально одолели «Металлист-1925».

— Первый тайм, вроде бы, проходил под полным нашим контролем, и всё, что касается территориального преимущества, и самой игры. И казалось, что всё это сохранится во втором тайме. Но, к сожалению, по каким-то причинам, мне сейчас сложно о них сказать, может быть потеря Логинова, может быть более активная игра противника,… соперники перевели игру на нашу половину поля и стали возникать моменты у наших ворот… И, наверное, нам повезло в конце, выход один на один закончился ударом мимо ворот. Но могли и мы раньше забивать… Тот же Влад Войцеховский мог делать счет 2:0.

Как для первой игры — результатом мы удовлетворены, но понимаем, что нужно работать. В команде большое количество молодежи, для нее это был сегодня немного другой темп, другой уровень борьбы… Мы понимаем их ощущения. Поэтому мы довольны и будем двигаться дальше.

— Сегодня у нас в атаке было два невысоких нападающих, а развитие атак строилось таких образом, что мячи им доставлялись верхом. Есть у вас информация, сколько они проиграли эпизодов?

— Пока у меня нет такой информации. У нас команда низкая уже второй сезон, и вопрос здесь не в росте. Наши нападающие быстрые и мы старались максимально использовать их скорость, просто делать это надо было гораздо раньше, когда линия обороны была в центре поля и любой заброс мог стать потенциальным выходом один на один. Но мы слишком долго тянули с передачей, а потом, когда уже отдавали ее, то это уже выглядело так, что мы играем длинные передачи. Нет мы старались играть и низом, и контролировать игру. Но вскрывать оборону, когда десять человек «садятся» за линию мяча — довольно сложно, нужно обладать высоким индивидуальным мастерством или быть удачливым и забивать быстрый мяч. Мы молодцы, вытерпели, забили в середине первого тайма, но свои моменты во втором тайме не реализовали.

— Философский вопрос — как вы сами воспринимаете ваш новый клуб и поддержку его болельщиками?

— На Причале проводится опрос и, на сколько я знаю, довольно существенное большинство болельщиков воспринимает эту команду как ту, за которую будут болеть дальше. Я думаю, что это правильно, потому что эта команда ставит перед собой очень большие и амбициозные цели и наш болельщик заслуживает команду-победительницу, поэтому нормально, что нас поддерживают.

Я чувствую, что все будет хорошо, я уверен, что все будет хорошо. Мне очень нравится атмосфера вокруг команды и в соцсетях, и в городе. Болельщики подбадривают, верят и говорят хорошие слова. Мы понимаем, для кого мы все это делаем и довольны отношением болельщиков. Очень важно, что большое количество местных ребят играют в команде и это самое важное. Основная задача — доставлять удовольствие болельщикам хорошей игрой.