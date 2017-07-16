Победа в Суперкубке стала для Шахтера 30-м трофеем в Украине

Победа в Суперкубке – 2017/18 стала для «горняков» восьмой в истории и принесла им 30-й трофей в период независимости Украины.
Напомним, в этом году «оранжево-черные» оформили юбилейное, 10-е чемпионство, а также завоевали свой 11-й Кубок страны. Кроме того, «Шахтер» остается единственным украинским клубом, которому удалось выиграть европейский титул – Кубок УЕФА 2009 года.
С учетом достижений во время проведения чемпионатов СССР у команды 35 трофеев. Дончане четырежды побеждали в Кубке СССР и один раз – в Суперкубке Союза.
Источник — ФК Шахтер
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