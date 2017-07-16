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Победа в Суперкубке стала для Шахтера 30-м трофеем в Украине

Всего на счету «горняков» 35 побед в турнирах

  • 16.07.2017 16:06
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Победа в Суперкубке – 2017/18 стала для «горняков» восьмой в истории и принесла им 30-й трофей в период независимости Украины.

Напомним, в этом году «оранжево-черные» оформили юбилейное, 10-е чемпионство, а также завоевали свой 11-й Кубок страны. Кроме того, «Шахтер» остается единственным украинским клубом, которому удалось выиграть европейский титул – Кубок УЕФА 2009 года.

С учетом достижений во время проведения чемпионатов СССР у команды 35 трофеев. Дончане четырежды побеждали в Кубке СССР и один раз – в Суперкубке Союза.

Источник — ФК Шахтер

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