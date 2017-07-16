ФОТО ДНЯ. Эмоции губернатора Одесской области на Суперкубке

15 июля в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины. Киевское «Динамо» проиграло донецкому «Шахтеру» 0:2.
Среди VIP-гостей на трибуне был замечен губернатор Одесской области Максим Степанов. Эмоции он переживал нешуточные. И, кстати, несложно догадаться, судя по этим красноречивым фото и итогам матча, за кого же он так болел.
Источник — Facebook.com
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