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ФОТО ДНЯ. Эмоции губернатора Одесской области на Суперкубке

Несложно догадаться, за кого так болел местный губернатор Максим Степанов

  • 16.07.2017 15:45
  • 997 просмотров
  • 1 комментария
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facebook.com/StepanovMV
© facebook.com/StepanovMV

15 июля в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины. Киевское «Динамо» проиграло донецкому «Шахтеру» 0:2. 

Среди VIP-гостей на трибуне был замечен губернатор Одесской области Максим Степанов. Эмоции он переживал нешуточные. И, кстати, несложно догадаться, судя по этим красноречивым фото и итогам матча, за кого же он так болел.



Источник — Facebook.com

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Комментарии
    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 16.07.2017 16:09
    +5
    губернаторы в рашке!!!! у нас должность называется председатель ОГА и нужна нам как собаке пятая ного
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