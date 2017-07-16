ФОТО ДНЯ. Эмоции губернатора Одесской области на Суперкубке

Злая и никчемная статья. Буйных более во всем мире хватает. И до войны на Донбассе ультрасы были ...

Очень рад победе Шахтера!!! Поздравляю всех болел ШД!!! Я за возвращение полиции на стадионы! Тут...

Юрич, 16.07.2017 15:20 "Подозреваю, что именно этим занимаются некоторые персонажи, давно от...