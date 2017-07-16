Сергей РАФАИЛОВ: «Заря практически подписала договор с Львов Ареной»

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов ответил на вопросы болельщиков в рамках интернет-конференции. Вашему вниманию наиболее интересные ответы:

Про бразильского нападающего: Что касается анонсированного бразильца, то он прилетит в Украину завтра. Посмотрим на его адаптацию. Всё-таки, длительный перелёт и разница в часовых поясах. Если всё будет нормально, то в понедельник он будет проходить медосмотр, по результатам которого с ним будет заключён контракт.

Про Александра Гладкого: Мы им не интересуемся.

Про Дмитрия Луканова: К тренировкам в общей группе он не приступил, занимаясь по индивидуальной программе. Но и он, и мы продолжаем надеяться, что Дима сможет вернуться в строй. Хотя та травма и операция, которая была сделана игроку, на сегодня не совсем вселяет в нас уверенность, что он вернётся в строй. Всё будет зависеть от медиков. На протяжении полутора лет мы не отказываемся от игрока и так просто выбросить человека не можем.

Про Игоря Левченко: У него закончился контракт. И мы, и он сам, и его агент ищем клуб. Иметь в команде вратарей одинакового уровня в количестве четырёх игроков это не совсем правильно. Вы видите, что вратари реже других футболистов подвержены ротации. У нас на сегодня есть Шевченко, Чуваев и Лунин. Может мы и продлим контракт с Игорем Левченко, но если найдём для него аренду.

Про Анджело Качавенду: Он почти восстановился. Гипс с него сняли, сейчас вытащат специальный железный штырь и уже в скором времени он приступит к тренировкам.

Про «Львов Арену»: Договор со «Львов Ареной» практически подписан. Этот стадион посетили представители УЕФА, которые отметили, что сооружение практически готово к проведению группового этапа. Но требования, которые выдвигает УЕФА, только ужесточаются. Как по безопасности и условиям для работы телевидения и прессы, так и по другим критериям.

Про Рафаэля Форстера: Если будет хорошее предложение, устраивающее и клуб, и игрока, мы его отпустим.

Про Григория Ярмаша: Он проходит курс обучения сейчас. На сборы с первой командой он не ездил. Григорий получал свой первый опыт в Ю-21 и Ю-19. Когда он получит свой первый документ о тренерском образовании, мы с главным тренером совместно будем думать, где ему работать. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он свой опыт защитника передавал, в большей степени, первой команде.

Про «Славутич Арену»: Прошла сессия запорожского горсовета, были выделены деньги. Процедура их освоения достаточно длительная. На сегодня работы ведутся. Но, по моему мнению, они не могли бы быть завершены к этапу проверки готовности стадиона со стороны УЕФА. Но вижу, что руководство города взялось за стадион очень серьёзно и думаю, что к следующему году всё то, что было намечено, на стадионе будет выполнено.