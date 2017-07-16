Руслан КИСИЛЬ: «Не знаю, сколько забью в УПЛ. Хотелось бы мячей 14»

Он вышел с «Мариуполем» в УПЛ в звании лучшего снайпера команды. В бомбардирской гонке всего чемпионата Первой лиги оказался вторым: забил 17 мячей против 24-х у Степанюка из «Вереса». Правда, в отличие от тезки Кисиль не во всех матчах играл чистого форварда, провел на четыре игры меньше и почти не бил пенальти (один точный удар), тогда как у конкурента 5 реализованных «точек».

Накануне старта нового сезона Sport.ua посудачил с 25-летним атакующим хавбеком «Мариуполя», как говорится, понемногу обо всем.

Если настраивать себя на обязательный гол, вообще ничего не забьешь

— Руслан, на носу старт нового сезона. Чем ближе УПЛ, чего больше: волнения или спокойствия? Команда абсолютно не «мандражирует», или тренируетесь уже без шуток-прибауток?

— Спокойно готовимся, уже другая ответственность. Интереснее сезон предстоит, чем прошлый. А нервозность, она всегда присутствует, когда есть за что играть.

— И за что поборется «Мариуполь», на твой взгляд? По силам сходу замахнуться на первую шестерку?

— Не хотелось бы загадывать. Часто бывает, говоришь что-то, а потом это может против тебя пойти. Будем стараться играть каждый матч на победу. А сказать, что мы будем за первую шестерку бороться, пока не могу.

— Следил вообще за УПЛ?

— Естественно, смотрел матчи. Футбол — любимое дело, и должен знать о нем все.

— Кроме как посмотреть себя на фоне «Динамо» и «Шахтера», чего ждешь от чемпионата?

— Будем решать свои задачи. В сравнении с прошлыми годами уровень футбола в Премьер-лиге упал, но все равно турнир выше классом, чем Первая лига. Есть интересные команды, от себя ждем только побед. Это спорт и нужно всегда стараться выиграть.

— В стартовом туре вы встречаетесь не с грандом, а со знакомым по первой лиге «Вересом». Будет легче втянуться в чемпионат?

— Знакомство не поможет. «Верес» — сильная команда, неуступчивая, в первой лиге нам было тяжело в матчах с ними. Что говорить, мы не выиграли у них ни разу (поражение 1:3 в гостях и ничья 1:1 дома – прим. авт.).

А в межсезонье соперник еще и сильно укрепился. Поэтому будет принципиальная игра, у нас задача — сделать все, чтобы победить их сейчас дома. Хотя у них тоже амбициозные планы, но мы постараемся сделать все, чтобы выиграть. А если хорошо настроится, можно играть на равных и с другими командами УПЛ.

— Вы со Степанюком вели жесткую борьбу за звание лучшего бомбардира первой лиги. Сейчас он вроде как поставил себе целью забить 10 мячей уже в Премьер-лиге. У тебя аппетиты больше или скромнее?

— Когда мне перед прошлым сезоном подобный вопрос задавали, я сказал, что хотелось бы 14 мячей забить. Сейчас, наверное, тоже назову эту цифру.

— Ого! Лучший бомбардир прошедшего первенства Ярмоленко на 15-ти остановился.

— Так ведь это мне хотелось бы 14 забить, а там видно будет. А если серьезно, знаете, планировать перед каждой игрой, что сегодня нужно обязательно забить, это неправильно. Так настраивать себя нельзя, вообще не забьешь ничего!.. Нужно просто выходить, играть и ни о чем не думать, тогда будет получаться. Я надеюсь на это.

Заграница Болбата не испортила

— Весной «Верес» проиграл борьбу за путевку в УПЛ не только «Мариуполю», но и «Десне». Что скажешь о черниговцах? Достойна была команда?

— Конечно! «Десна», я считаю, заслуженно вышла в Премьер-лигу, по спортивному принципу обошла «Верес», и два раза его обыграла. Видите, у нас в футболе такое происходит, что даже с пятого места команда может выйти.

— Сейчас вы с «Вересом» устроили настоящую гонку вооружений: они подписали Ищенко, Пасичей, Симинина, Карасюка, Бандуру, вы тоже укрепились. У кого новички сильнее?

— «Верес» приобрел очень хороших футболистов, собирается серьезно выступать. Будет битва.

— Сейчас в «Мариуполе» много арендованных из «Шахтера». Какое впечатление производят молодые горняки – Борячук, Кирюханцев, Авагимян?

— Ребята они нормальные. Перспективные, молодые и быстрые. Им нужно играть, чтобы окрепнуть, стать сильнее и потом вернуться в «Шахтер». Такая политика у нас (улыбается).

— Еще с одним новичком — Болбатом — был знаком раньше? Он ведь тоже академии и «Олимпика», и «Шахтера» прошел.

— Да, мы давно знаем друг друга, учились в школе. В «Шахтере» вместе ездили на матчи юниоров, и в «Шахтере-3» он был.

— Бельгия его изменила, важный стал? Чувствуется, что человек легионером побывал?

— Я на это не обращаю внимания. Ничего особенного, обычный парень. Не скажу, что заграница изменила его.

Чтобы впечатлить Луческу, нужно было по десять в каждом матче забивать

— А теперь признайся, после прошлого сезона ты сам себя кем больше чувствуешь: полузащитником или нападающим?

— Полузащитником/нападающим, если можно так сказать (смеется). Больше, конечно, полузащитником играл: в центре, слева, справа. Все комфортные позиции.

— А на какой в детстве чаще играл?

— Когда только пришел в футбольную школу, играл нападающего. Потом со временем перевели в полузащиту, и так оно с тех пор и пошло, то там тренеры используют, то там. В детстве заложили.

— Ты родился в Краматорске, но вырос в пгт. Новодонецкое?

— Именно так.

— Всей семьей переехали в Донецк, или это только ты подался в школу «Шахтера»?

— У меня был первый тренер Василий Васильевич Попов, он сейчас селекционером в «Шахтере» работает. Я когда у него тренировался, в поселке еще, он предложил в Донецк съездить, на просмотр в «Шахтер». Я сам поехал, родители дома остались.

Приехал в 2004-м году, там как раз 91-й год набирали, но тогда не попал, не подошел. И тренер предложил попробоваться в школе «Олимпика». Приехал и остался. А через год меня уже позвали в «Шахтер», семь лет там провел, стал воспитанником этого клуба.

— В «Олимпике» хорошие тренера, да и класс у тебя подобрался что надо: сильные одногодки — Гречишкин, Игорь Левченко.

— Тренером у меня был Руслан Уманец, а в школе в Донецке именно с этими ребятами учился. С Гречишкиным, кстати, с самым первым в «Олимпике» познакомился, сразу в одной комнате в общежитии поселились. Сейчас уже редко общаемся, жизнь меняется, много новых людей, знакомых.

— В академии «Шахтера» под чьим руководством занимался?

— Меня взяли Евгений Король и Валентин Бобошко, я с ними два года работал. Потом были Александр Фундерат, Сергей Ателькин, Геннадий Орбу.

— А в «Шахтере-3» к кому попал?

— Тренировали Игорь Леонов и Валерий Рудаков. Нас там много людей было, у кого контракты с «Шахтером», но не были нужны первой команде. Человек 30 в «Шахтере-3» находилось. Играли неплохо, вторая лига достаточно сильная была, многие через нее прошли и стали хорошими футболистами.

— За четыре года ты дорос до дубля, забивал там. Луческу вообще видел, что есть у «Шахтера» такой футболист Руслан Кисиль?

— Может и видел, я не знаю. У него были свои футболисты, и мне, как атакующему, было практически невозможно попасть в первую команду. Чтобы привлечь внимание, я должен был забивать по десять голов в каждом матче…

Тогда из украинцев вратарь или защитник еще мог на что-то претендовать в «Шахтере», а остальным тяжело было. Сейчас полегче: легионеры поуезжали, и приезжать не хотят, вот и берут своих воспитанников. Они видят возможность попасть в состав, и им играется легче, в первую очередь, психологически.

Нравилась нестандартная техника Таргамадзе и Окриашвили

— В 2012 году ты оказался в дубле «Ильичевца». Тебя отдали в аренду?

— Так получилось, что договорились о полноценном контракте, без аренды.

— Павлов приглашал или тебя ему навязали?

— Павлову сказал обо мне Евгений Витальевич Канана, и тот решил, чтобы я приехал на просмотр. Так я и остался в Мариуполе.

— Во время первой беседы Николай Петрович традиционно выспрашивал, кем папа работает, что мама делает, про братьев и сестер?

— Были такие разговоры. У него такая политика: он должен знать о футболисте все.

— Другие методы Павлова тебе нравились?

— Интересно было работать с ним. У него очень тяжелые сборы и тренировки. Психологически фактор выходил на первый план, мог говорить вещи, которых никто не понимает, но они что-то значат. Нужно было догадываться. Все игроки, которые с ним работали, терпели. Ведь он делал для футболистов все, чтобы им было комфортно. Если руководители делали что-то не так, он добивался, чтобы было так, как хотят футболисты, как лучше для команды.

— Свой дебют в УПЛ помнишь?

— Да, помню, в Мариуполе вышел на замену в матче с «Арсеналом», очень глупо попал в офсайд, вместо того, чтобы вывалиться один в один. А там, кто его знает, может, и забил бы (улыбается). Интересно было («Ильичевец» тогда выиграл 2:1 – прим. авт.).

— Кто из тогдашних игроков «Ильичевца» производил на тебя наибольшее впечатление? Кто был самый крутой на тренировках?

— Тогда была очень хорошая команда, хорошие футболисты — Окриашвили, Таргамадзе. Нестандартная техника у них, мне такие нравятся. С ними было интересно играть и тренироваться. Потом, когда начались непонятные моменты, стрельба, все разъехались.

— А «Ильичевец» вылетел в Первую лигу, вы доигрывали чемпионат в Днепре, потом Павлов ушел. Неприятные воспоминания?

— Конечно, ни одна команда не хочет вылетать. Неприятно. Но у Мариуполя это было не в первый раз, они уже вылетали и возвращались. Тогда поставили задачу выйти в УПЛ, команда верила в это, получилось не с первого раза, но со второго вернулись.

— Ты ушел в «Десну», которая тоже играла в Первой лиге. Странно.

— Я разорвал контракт с «Ильичевцем» и искал команду. Особо вариантов не было, трансферное окно закрывалось, и уже почти не оставалось времени, чемпионат начинался. Понимал, что нужно идти играть, даже в ущерб всему, не искал больших денег. Получилось так, что Картушов, который сейчас в «Десне», он мой хороший друг, мы вместе в «Шахтере» выросли. Вот он и предложил приехать. Я согласился, близко к Киеву, и это удобно было. В «Десне» провел ровно год.

— Хорошо себя чувствовал, дебютные голы в Первой лиге забил.

— Да, комфортно было, коллектив хороший. Рябоконь ставит команде игру, как он ее видит, и она интересная. Может, там что-то и не получается у них, но команда хорошая. И тогда было интересно играть, пошло мне на пользу. Высокие задачи не стояли, нужно было просто играть.

Карты, книги и кино

— В январе прошлого года ты вернулся в Мариуполь. Почувствовал, что вы с клубом созрели друг для друга?

— Я разговаривал с Валерием Кривенцовым, тогдашним главным тренером, он говорил, что хочет выйти в Премьер-лигу. Я тоже хотел, общая тема, и так сложилось, что вернулся. Команда молодая была, средний возраст 23 года.

— Почему только четвертое место в Первой лиге?

— У каждого тренера свое видение, футбол Кривенцова на контроле мяча поставлен, на взаимодействии. Ты в любой момент знаешь, если перестраивается партнер, куда отдать надо, все автоматически происходило.

Команда тогда играла хорошо, но из-за того, что много молодых было, выступала нестабильно. Мы могли переигрывать соперника, но не забивали и не побеждали. Бывает хорошая игра, но нет результата, а сейчас в футболе нужен именно он. Из-за этой нестабильности и не выполнили задачу выйти в Премьер-лигу.

— Расскажи о знакомстве с Александром Севидовым, который возглавил команду летом прошлого года вместо Кривенцова. Он привнес стабильность?

— Я до этого не работал с ним, только в «Ильичевце» встретились. Его футбол в быстрых атаках заключается, все передачи вперед, нужно много бегать. Энергозатратная игра, но эффективная.

Можно контролировать мяч как «Барселона», чем больше он у тебя, тем меньше шансов у соперника забить. У нас другая тактика, чтобы при атаке как можно больше людей бежало в штрафную, ты всегда должен быть впереди, открываться. Интересно и очень эффективно.

— С виду Севидов интеллигентный дядька. Когда вы в матчах не забивали по 10 убойных моментов, он вам вежливо указывал на ошибки, или мог и матом покрыть? А то на пресс-конференциях казалось, он еле сдерживается.

— Эмоциональный человек, может с полуоборота завестись, и в то же время знает, когда пошутить, разрядить обстановку. Бывало и спокойно, случались и на эмоциях беседы, кричал. Есть люди, которые ничего не говорят. Севидов не любит проигрывать и, конечно, он будет кричать.

— Он один из немногих тренеров Первой лиги, кто жаловался на усталость от выездов, мол, ребята не забивают, потому что из автобуса не вылезают. Вы реально мучились при выездах в Черновцы, Ровно?

— Конечно, тяжело было. Проехать в автобусе столько часов, это забирает силы, очень выматывает. Но адаптировались уже к этому и старались психологически настроиться, чтобы нормально чувствовать себя.

— Везет людям, которые любят поспать: уснул в автобусе, проснулся – уже приехали. Ты чем любишь заниматься во время поездок?

— Если длинная, то тоже стараюсь поспать. Можно фильм посмотреть, бывает, компанией в карты играем. Убиваем время, как можем. Книги, карты, сон вот и все.

— Какой самый памятный выезд был в прошлом сезоне?

— Все такие нудные и долгие, стараешься забыть их по-быстрому. Наверное, самый дальний получился, когда в Стрый добирались. Уехали и три дня в дороге.

Мбаппе напоминает моего кумира – Анри

— Руслан, из 17 мячей в прошлом сезоне ты только один забил с пенальти. Не любишь бить, или боишься?

— Просто у нас Вакуленко все время бил, и он немного обижался, когда у него забирали пенальти. Поэтому он чаще бил, чтобы не было никаких обид. А я да, два раза бил, и один не забил.

— А в детстве, в дублях подходил к «точке»?

— Любил это дело, всегда хотелось много забивать, нас настраивали так. В академии «Шахтера» юниоры забивали по 120 голов, и там каждый хотел пенальти бить (смеется).

— Большинство своих голов ты провел с передач Мишнева и Кожанова?

— Да с Мишневым мы еще за дубль «Ильичевца» играли, и в команде он уже долго. Хотя и Кожанова давно знаю, дружим. От этого и пошла сыгранность, да и вне поля мы в хороших отношениях, и футбол понимаем одинаково.

— Признайся, вы ж не просто за зарплату выигрывали Первую лигу? Команда получила какие-то премиальные за выход в УПЛ?

— Были бонусы за чемпионство, нам дали. Где-то, может, не такие большие, но нормальные в нашем футболе.

— По примеру Болбата уехал бы в Бельгию, будь такая возможность? Или мечтаешь только о топ-чемпионатах?

— Конечно, поехал бы. Какой украинский футболист не хочет за границей поиграть (смеется)? Не могу сказать, куда бы я поехать хотел, нужно приглашение получить, и тогда рассуждать. Пока все мысли только здесь, а там, дай Бог, что-то получиться.

— Знаю, раньше ты симпатизировал «Барселоне». Не удался ей прошлый сезон?

— Когда постоянно играешь против таких соперников, какой-то сезон может и не удаться. Когда-то нужно и проиграть. Они, наверное, были готовы, что могут проиграть. Сейчас пришло время «Реала».

— Кто, на твой взгляд, самый сильный в Европе из атакующих полузащитников?

— Сейчас очень сильный Гризманн, страшно прогрессирует Мбаппе из «Монако». Он мне напоминает Анри, а тот является моим кумиром. Нголо Канте из «Челси» могу отметить, хотя он центральный полузащитник. Похож на Макелеле в его лучшие годы.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО