ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал Максима Белого

«Мариуполь» подписал контракт с защитником Максимом Белым. Контракт рассчитан на 2 года. Белый будет выступать в клубе под 30 номером.
В 2015 году Максим Белый перешел с луганской «Зари» в хорватский «Хайдук» (Сплит). В сезоне 2015/16 Максим сыграл 35 матчей во всех турнирах.
Прошлый сезон футболист начинал в составе «Хайдука», за который провел 4 матча в чемпионате Хорватии. Зимой украинец перешел в российский «Анжи».
Источник — ФК Мариуполь
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