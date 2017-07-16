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ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал Максима Белого

27-летный защитник вернулся в Украину

  • 16.07.2017 13:13
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ФК Мариуполь. Максим Белый
© ФК Мариуполь. Максим Белый
«Мариуполь» подписал контракт с защитником Максимом Белым. Контракт рассчитан на 2 года. Белый будет выступать в клубе под 30 номером. 
 
В 2015 году Максим Белый перешел с луганской «Зари» в хорватский «Хайдук» (Сплит). В сезоне 2015/16 Максим сыграл 35 матчей во всех турнирах.
 
Прошлый сезон футболист начинал в составе «Хайдука», за который провел 4 матча в чемпионате Хорватии. Зимой украинец перешел в российский «Анжи».

Источник — ФК Мариуполь

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