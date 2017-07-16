ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал Максима Белого

«Мариуполь» подписал контракт с защитником Максимом Белым. Контракт рассчитан на 2 года. Белый будет выступать в клубе под 30 номером.

В 2015 году Максим Белый перешел с луганской «Зари» в хорватский «Хайдук» (Сплит). В сезоне 2015/16 Максим сыграл 35 матчей во всех турнирах.

Прошлый сезон футболист начинал в составе «Хайдука», за который провел 4 матча в чемпионате Хорватии. Зимой украинец перешел в российский «Анжи».