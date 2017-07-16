СТЕПАНЕНКО: «Гол в дебюте матча поставил Динамо в неловкую ситуацию»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своими эмоции от победы донецкого клуба в матче за Суперкубок Украины.

«Для нас это важный трофей. Очень серьезно настраивались и хотели взять верх, чтобы начать сезон на хорошей ноте, ведь уже на днях стартует чемпионат. Гол в дебюте первого тайма всегда ставит соперника в неловкую ситуацию: ему приходится раскрываться и идти вперед. По такому сценарию и развивался матч. У «Динамо» рослые нападающие, прекрасно играющие головой, поэтому было много подач. Был и один неплохой момент, когда не забил Гармаш.

Мы же использовали свои шансы. Разве что в конце, опереди Марлос вратаря, счет мог быть крупнее. Возможно, мы недостаточно эмоционально праздновали, поскольку все отдали на поле. Хотим поскорее домой, ведь буквально через день нужно вылетать в Полтаву на следующий матч», - рассказал Степаненко.