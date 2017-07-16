Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СТЕПАНЕНКО: «Гол в дебюте матча поставил Динамо в неловкую ситуацию»

27-летний полузащитник донецкого «Шахтера» рассказал о эпизоде, который повлиял на ход встречи

  • 16.07.2017 12:53
  • 239 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Тарас Степаненко
© Getty Images. Тарас Степаненко
Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своими эмоции от победы донецкого клуба в матче за Суперкубок Украины.
 
«Для нас это важный трофей. Очень серьезно настраивались и хотели взять верх, чтобы начать сезон на хорошей ноте, ведь уже на днях стартует чемпионат. Гол в дебюте первого тайма всегда ставит соперника в неловкую ситуацию: ему приходится раскрываться и идти вперед. По такому сценарию и развивался матч. У «Динамо» рослые нападающие, прекрасно играющие головой, поэтому было много подач. Был и один неплохой момент, когда не забил Гармаш. 
 
Мы же использовали свои шансы. Разве что в конце, опереди Марлос вратаря, счет мог быть крупнее. Возможно, мы недостаточно эмоционально праздновали, поскольку все отдали на поле. Хотим поскорее домой, ведь буквально через день нужно вылетать в Полтаву на следующий матч», - рассказал Степаненко.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.