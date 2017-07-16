Андрей ШЕВЧЕНКО: «Главное наше требование — развитие атаки»

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о нюансах украинского футбола.

— Нет ли у вас претензий к быстроте работы с мячом, к большому количеству подготовительных передач? Порой складывается впечатление, что футболисты просто боятся рисковать…

— Напротив, мы не сковываем игроков в их действиях, а уж тем более не требуем от них долго готовить атаки. Все это больше исходит от их собственной неуверенности. Никто не просит, чтобы они тормозили атаки, медленно разыгрывали мяч. Мы постоянно требуем искать продолжение, говорим, чтобы мяч постоянно ходил, а футболисты все время двигались. Ритмичность и интенсивность для нас очень важны, и мы над этим работаем. Говорим, чтобы игроки открывали зоны, делали все, дабы сопернику было сложно обороняться. Просим атаковать пространство, хорошо его чувствовать.

— Полгода назад на вопрос относительно того, достаточно ли в Украине квалифицированных исполнителей под такой стиль игры, исповедуемый лучшими командами мира, вы ответили утвердительно. Ваше мнение не изменилось?

— Нет, я по-прежнему так думаю. У нас есть шанс играть в такой футбол, который я считаю современным, и отказываться от него мы не будем. Мы построим такую систему, будем прививать навыки такой игры, и рано или поздно это сработает. Должен быть определенный рисунок, действуя только вторым номером, сегодня сложно на что-то рассчитывать. Да, иногда нужно отскакивать назад, проводить быстрые атаки, но надо уметь контролировать мяч, атаковать. Для того чтобы побеждать, необходимо владеть всеми этими навыками, а не только игрой от обороны с непониманием того, что тебе нужно делать, когда ты идешь вперед.

— Ваша основная задача — повысить линию контроля мяча?

— В общем-то да. Поймите, мы не просим футболистов делать по несколько передач, а потом отдавать мяч вратарю. С помощью голкипера можно развернуть направление, придержать мяч, но главное наше требование — развитие атаки.

— Для подобного футбола нужно, чтобы игроки выступали на самом высоком уровне, но весной сложилась такая ситуация, что многие из тех, на кого вы рассчитывали, должны были хотя бы просто где-то играть, не так ли?

— Так. Но, если вы заметили, на это я никогда не жаловался. Даже если у нас не будет хватать исполнителей, играющих, как вы говорите, на высоком уровне, мы обязаны их растить, давать им шанс, направлять их в нужное русло. В украинском футболе очень много игровой закрепощенности, а ее быть не должно…