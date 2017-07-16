Максим МАЛЫШЕВ: «Мы еще не подошли к нашей оптимальной форме»

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев поделился своими эмоции от победы донецкого клуба в матче за Суперкубок Украины.
«Рады, что сумели выиграть Суперкубок. Для нас было важно хорошо стартовать в сезоне. Теперь постараемся продолжить в том же духе и в других турнирах. Знали, кому придется противостоять, смотрели спарринги соперника в межсезонье и сделали свои выводы.
Думаю, мы еще не подошли к нашей оптимальной форме. Сейчас начнется чемпионат, и команда наберет игровой тонус, мы физически станем сильнее. На сборах в Германии у нас были только товарищеские поединки, которые отличаются от официальных. Так что, уверен, со временем будем выглядеть еще лучше», - сообщил Малышев.
Источник — ФК Шахтер
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