Дарио СРНА: «В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство»

Хорватский правый бек «горняков» Дарио Срна поделился своими эмоции от победы клуба в матче за Суперкубок Украины

«Приятно завоевать Суперкубок и начать новый сезон с трофея. Для нас каждый турнир очень важен, и мы всегда стараемся побеждать. На стадионе была прекрасная атмосфера, трибуны были заполнены. Своей игрой «Шахтер» заслужил этот результат и по праву стал обладателем Суперкубка Украины.

В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство. Сегодня сильнее был «Шахтер», потому смотрим в будущее с оптимизмом и надеемся на удачный старт в Премьер-лиге. Очень важно и приятно начинать сезон с победы», - сообщил Срна.