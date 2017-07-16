Дарио СРНА: «В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство»

Хорватский правый бек «горняков» Дарио Срна поделился своими эмоции от победы клуба в матче за Суперкубок Украины.
«Приятно завоевать Суперкубок и начать новый сезон с трофея. Для нас каждый турнир очень важен, и мы всегда стараемся побеждать. На стадионе была прекрасная атмосфера, трибуны были заполнены. Своей игрой «Шахтер» заслужил этот результат и по праву стал обладателем Суперкубка Украины.
В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство. Сегодня сильнее был «Шахтер», потому смотрим в будущее с оптимизмом и надеемся на удачный старт в Премьер-лиге. Очень важно и приятно начинать сезон с победы», - сообщил Срна.
Источник — ФК Шахтер
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