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Дарио СРНА: «В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство»

35-летний капитан донецкого «Шахтера» надеется на удачный старт в Премьер-лиге

  • 16.07.2017 11:40
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Getty Images. Дарио Срна
© Getty Images. Дарио Срна
Хорватский правый бек «горняков» Дарио Срна поделился своими эмоции от победы клуба в матче за Суперкубок Украины.
 
«Приятно завоевать Суперкубок и начать новый сезон с трофея. Для нас каждый турнир очень важен, и мы всегда стараемся побеждать. На стадионе была прекрасная атмосфера, трибуны были заполнены. Своей игрой «Шахтер» заслужил этот результат и по праву стал обладателем Суперкубка Украины.
 
В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство. Сегодня сильнее был «Шахтер», потому смотрим в будущее с оптимизмом и надеемся на удачный старт в Премьер-лиге. Очень важно и приятно начинать сезон с победы», - сообщил Срна.

Источник — ФК Шахтер

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