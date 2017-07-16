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Александр ЗИНЧЕНКО: «Хотел бы остаться в Манчестер Сити»

Хавбек сборной Украины сообщил, что планирует ближайший год провести в английском клубе

  • 16.07.2017 11:45
  • 96 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко
20-летний украинский хавбек Александр Зинченко продолжает готовиться к новому сезону с английским «Манчестер Сити». Полузащитник планирует остаться в клубе на ближайший год.
 
«Конечно, все будет зависеть от Хосепа Гвардиолы. Как он скажет, так и будет. Естественно, я хотел бы остаться в этом клубе. Предсезонная подготовка все покажет.
 
Наставник подсказывает практически всем. Считаю, это еще раз подчеркивает его уровень тренера. Разговоры идут исключительно по футболу и рабочему процессу, позициям и тактике.
 
Атмосфера внутри коллектива замечательная. Идет рабочий процесс. Все друг друга поддерживают в быту и на поле, все как одно целое», - сообщил Зинченко.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    nordik1980
    online
      nordik1980, 16.07.2017 11:50
    -1
    а чого б і ні - і грати не треба, і зарплату платять
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