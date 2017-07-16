Александр ЗИНЧЕНКО: «Хотел бы остаться в Манчестер Сити»

20-летний украинский хавбек Александр Зинченко продолжает готовиться к новому сезону с английским «Манчестер Сити». Полузащитник планирует остаться в клубе на ближайший год.
«Конечно, все будет зависеть от Хосепа Гвардиолы. Как он скажет, так и будет. Естественно, я хотел бы остаться в этом клубе. Предсезонная подготовка все покажет.
Наставник подсказывает практически всем. Считаю, это еще раз подчеркивает его уровень тренера. Разговоры идут исключительно по футболу и рабочему процессу, позициям и тактике.
Атмосфера внутри коллектива замечательная. Идет рабочий процесс. Все друг друга поддерживают в быту и на поле, все как одно целое», - сообщил Зинченко.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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