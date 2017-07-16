Владимир ГЕНИНСОН: «Динамо опять будет наказано»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон прокомментировал итоги Суперкубка Украины «Шахтер» - «Динамо» (2:0), который был омрачен поведением фанатов киевского клуба.
- Мы старались сделать праздник. Но есть небольшое количество людей, которое пыталось его сорвать. Клуб опять будет наказан, к сожалению. Он несет ответственность, - напомнил Генинсон.
- Болельщики отказывались предъявлять документы?
- Были заявления в прессе, но потом все прошло гладко. Вы видели, что за 10 минут до начала матча стадион уже был полным. Все болельщики зашли.
- Если не считать болельщиков, праздник удался?
- Это вам судить. Был полный стадион - это самое главное. Атмосфера, шоу, как мне кажется, удалось. Выступление в перерыве очень «качнуло»!
- А как вам игра?
- Она была динамичной. Каждый тренер увидел состояние своей команды и сделал выводы.
- Как обстоит дело с коммерческой точки зрения?
- Намного лучше, чем в предыдущих Суперкубках. Поэтому был увеличен призовой фонд - 2 млн вместо 1,5 млн год назад и 1 млн два года назад.
Напомним, что вчера в Одессе донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и выиграл Суперкубок Украины.
Источник — terrikon.com
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