Владимир ГЕНИНСОН: «Динамо опять будет наказано»

- Мы старались сделать праздник. Но есть небольшое количество людей, которое пыталось его сорвать. Клуб опять будет наказан, к сожалению. Он несет ответственность, - напомнил Генинсон.

- Болельщики отказывались предъявлять документы?

- Были заявления в прессе, но потом все прошло гладко. Вы видели, что за 10 минут до начала матча стадион уже был полным. Все болельщики зашли.

- Если не считать болельщиков, праздник удался?

- Это вам судить. Был полный стадион - это самое главное. Атмосфера, шоу, как мне кажется, удалось. Выступление в перерыве очень « качнуло » !

- А как вам игра?

- Она была динамичной. Каждый тренер увидел состояние своей команды и сделал выводы.

- Как обстоит дело с коммерческой точки зрения?

- Намного лучше, чем в предыдущих Суперкубках. Поэтому был увеличен призовой фонд - 2 млн вместо 1,5 млн год назад и 1 млн два года назад.