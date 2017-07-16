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Владимир ГЕНИНСОН: «Динамо опять будет наказано»

Президент УПЛ сообщил, что «бело-синие» будут наказаны за поведение болельщиков во время Суперкубка

  • 16.07.2017 10:22
  • 1667 просмотров
  • 4 комментария
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sportstatist.com. Владимир Генинсон
© sportstatist.com. Владимир Генинсон
Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон прокомментировал итоги Суперкубка Украины «Шахтер» - «Динамо» (2:0), который был омрачен поведением фанатов киевского клуба.
 
- Мы старались сделать праздник. Но есть небольшое количество людей, которое пыталось его сорвать. Клуб опять будет наказан, к сожалению. Он несет ответственность, - напомнил Генинсон.
 
- Болельщики отказывались предъявлять документы?
- Были заявления в прессе, но потом все прошло гладко. Вы видели, что за 10 минут до начала матча стадион уже был полным. Все болельщики зашли.
 
- Если не считать болельщиков, праздник удался?
- Это вам судить. Был полный стадион - это самое главное. Атмосфера, шоу, как мне кажется, удалось. Выступление в перерыве очень «качнуло»!
 
- А как вам игра?
- Она была динамичной. Каждый тренер увидел состояние своей команды и сделал выводы.
 
- Как обстоит дело с коммерческой точки зрения?
- Намного лучше, чем в предыдущих Суперкубках. Поэтому был увеличен призовой фонд - 2 млн вместо 1,5 млн год назад и 1 млн два года назад.
 
Напомним, что вчера в Одессе донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и выиграл Суперкубок Украины.

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    gerasim811
      gerasim811, 16.07.2017 10:54
    0
    Во вторую лигу, к Днепру и Металлисту этих уродов, шоб не повадно было. Или лесом их пустить на пару годков, лобзиком тайгу пилять, плять!
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    said_said
      said_said, 16.07.2017 11:08
    +3
    А ФФУ, ПФЛ и стадион за отвратительное обеспечение правопорядка на матче когда и как наказаны будут? Желательно с оргвыводами по персоналиям
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    Михайло Юнчик
    online
      Михайло Юнчик, 16.07.2017 11:19
    +1
    Динамо і так покаране тим що УПЛ керує Генінсон .
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    zashahter1987
      zashahter1987, 16.07.2017 11:20
    0
    ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ В ХАРЬКОВЕ ДЫНАМУ ОПЯТЬ НАТЯНУТ-НАКАЖУТ)))))
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