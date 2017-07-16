ПАЛКИН: «Увидев такую вакханалию, родители не отпустят детей на матч»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился первыми впечатлениями от матча в Одессе, где «горняки» обыграли киевское «Динамо» в Суперкубке Украины (2:0).
- Если команда выиграла, значит, конечно, всеми довольны. Я всегда верю в победу нашей команды - независимо от того, какая ситуация на поле. Когда удалили Степаненко, где-то там екнуло, но оставалось 10 минут, думал, что ребята дотянут.
- Что можете сказать о поведении болельщиков?
- А как здесь можно что-то сказать? Это наша всеобщая проблема, которую нужно решать. Сложно развивать футбол при таких ситуациях. Нужно наполнять стадионы, а как это делать, если родители, увидев такую вакханалию, и детей не отпустят, и с ними не пойдут. Это опасно, - констатировал Палкин.
Напомним, что вчера в Одессе донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и выиграл Суперкубок Украины.
Источник — terrikon.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.