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ПАЛКИН: «Увидев такую вакханалию, родители не отпустят детей на матч»

Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал поведение болельщиков на Суперкубке в Одессе

  • 16.07.2017 09:59
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ФК Шахтер. Сергей Палкин
© ФК Шахтер. Сергей Палкин
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился первыми впечатлениями от матча в Одессе, где «горняки» обыграли киевское «Динамо» в Суперкубке Украины (2:0).
 
- Если команда выиграла, значит, конечно, всеми довольны. Я всегда верю в победу нашей команды - независимо от того, какая ситуация на поле. Когда удалили Степаненко, где-то там екнуло, но оставалось 10 минут, думал, что ребята дотянут.
 
- Что можете сказать о поведении болельщиков?
- А как здесь можно что-то сказать? Это наша всеобщая проблема, которую нужно решать. Сложно развивать футбол при таких ситуациях. Нужно наполнять стадионы, а как это делать, если родители, увидев такую вакханалию, и детей не отпустят, и с ними не пойдут. Это опасно, - констатировал Палкин.
 
Напомним, что вчера в Одессе донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и выиграл Суперкубок Украины.

Источник — terrikon.com

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