ПАЛКИН: «Увидев такую вакханалию, родители не отпустят детей на матч»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился первыми впечатлениями от матча в Одессе, где «горняки» обыграли киевское «Динамо» в Суперкубке Украины (2:0).

- Если команда выиграла, значит, конечно, всеми довольны. Я всегда верю в победу нашей команды - независимо от того, какая ситуация на поле. Когда удалили Степаненко, где-то там екнуло, но оставалось 10 минут, думал, что ребята дотянут.

- Что можете сказать о поведении болельщиков?

- А как здесь можно что-то сказать? Это наша всеобщая проблема, которую нужно решать. Сложно развивать футбол при таких ситуациях. Нужно наполнять стадионы, а как это делать, если родители, увидев такую вакханалию, и детей не отпустят, и с ними не пойдут. Это опасно, - констатировал Палкин.