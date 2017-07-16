ЯРМОЛЕНКО: «Есть правило: победитель Суперкубка проигрывает чемпионат»

— Андрей, почему снова не получилось выиграть у «Шахтера»?

— Мы очень хотели победить, но горнякам удалось забить быстрый гол и это, думаю, сказалось на конечном результате. У нас потом были моменты для взятия ворот, но мы их, к сожалению, не реализовали.

— После игры ты подошел к наставнику Александру Хацкевичу и поговорил с ним. Ощущается дополнительная ответственность в том, что ему нужна помощь?

— Безусловно, хочется помочь тренерскому штабу, ведь пока у нас не все получается. Проанализируем прошедшую игру и будем работать дальше, другого выхода нет. Будем надеяться, что сработает правило, когда победитель Суперкубка проигрывает чемпионат…

— В последних матчах при Сергее Реброве «Динамо» во встречах с «Шахтером» часто действовало от обороны, а сейчас под конец встречи вы играли чуть ли не в четыре нападающих. Такая была задумка?

— Мы договаривались, что при первой же возможности будем прессинговать «Шахтер». Моментами это получалось, но в большей степени нет, раз «Динамо» проиграло в два мяча. У горняков очень быстрые полузащитники, которые хорошо убегают в контратаки.

— Не надоело проигрывать «Шахтеру»?

— Нет. Мы в каждой игре сражаемся с сильным противником. Каждая поединок складывается по-особенному и, я не считаю, что мы так уж сильно уступили «Шахтеру». Главная особенность в том, повторюсь, что они реализовали свои моменты, а мы — нет.