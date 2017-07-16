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ЯРМОЛЕНКО: «Есть правило: победитель Суперкубка проигрывает чемпионат»

Капитан «Динамо» надеется, что столичный клуб повторит прошлогодний чемпионский путь «Шахтера»

  • 16.07.2017 09:47
  • 719 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко
Лидер «бело-синих» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от «Шахтера» в Суперкубке Украины.
 
— Андрей, почему снова не получилось выиграть у «Шахтера»?
— Мы очень хотели победить, но горнякам удалось забить быстрый гол и это, думаю, сказалось на конечном результате. У нас потом были моменты для взятия ворот, но мы их, к сожалению, не реализовали.
 
— После игры ты подошел к наставнику Александру Хацкевичу и поговорил с ним. Ощущается дополнительная ответственность в том, что ему нужна помощь?
— Безусловно, хочется помочь тренерскому штабу, ведь пока у нас не все получается. Проанализируем прошедшую игру и будем работать дальше, другого выхода нет. Будем надеяться, что сработает правило, когда победитель Суперкубка проигрывает чемпионат…
 
— В последних матчах при Сергее Реброве «Динамо» во встречах с «Шахтером» часто действовало от обороны, а сейчас под конец встречи вы играли чуть ли не в четыре нападающих. Такая была задумка?
— Мы договаривались, что при первой же возможности будем прессинговать «Шахтер». Моментами это получалось, но в большей степени нет, раз «Динамо» проиграло в два мяча. У горняков очень быстрые полузащитники, которые хорошо убегают в контратаки.
 
— Не надоело проигрывать «Шахтеру»?
— Нет. Мы в каждой игре сражаемся с сильным противником. Каждая поединок складывается по-особенному и, я не считаю, что мы так уж сильно уступили «Шахтеру». Главная особенность в том, повторюсь, что они реализовали свои моменты, а мы — нет.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 16.07.2017 10:08
    +1
    -Не надоело проигрывать Шахтер? ?? -Нет!!! Ты очень обнадежил своих болельщиков!! Продолжай в том же духе.
    Шахтер Чемпион!!!
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