Фиаско Вернидуба: Заря сенсационно проигрывает Стали

Все трудности, которые пережила «Сталь» в межсезонье, хороши известны, и на стартовый матч нового чемпионата команда из Каменского вышла в таком составе, в котором имена многих футболистов мало что говорили любителям футбола. А для самих молодых «сталеваров» это была дебютная игра на таком высоком уровне.

«Заря» очень агрессивно начала игру, и на 2-й минуте Калитвинцев коварным ударом с острого угла под перекладину едва не распечатал Пенькова, но голкипер таки смог перевести мяч на угловой. Удивительно, но в первой половине тайма подопечные Вернидуба в атаке этим и ограничились.

Почувствовав, что играть луганчане не мешают, «сталевары» сами стали подумывать об атаке, что позволило Щебетуну на 24-й минуте неожиданным ударом из-за пределов штрафной проверить бдительность Шевченко, с которой у вратаря «Зари» оказалось в порядке.

Подгоняемые своим наставником, луганчане заметно прибавили в движении, прижали «Сталь» к её штрафной, и при насыщенной обороне соперника стали прибегать к дальним ударам. Дважды разрядил свою «пушку» Опанасенко, но оба раза мяч полетел далеко от створа ворот. А незадолго до перерыва несколько удивил Вернидуб, когда и действительно незаметного Безбородько заменил на Кочергина. Тот сразу же создал момент для удара для Лунёва, но и после его удара мяч полетел над перекладиной. Как результат, после первых 45-ти минут игры на табло унылые нули.

Перерыв практически ничего не изменил на поле. «Заря» много и бесплодно катала мяч в середине поля, «Сталь» же при первой же возможности «запускала» вперед Щебетуна, который безуспешно пытался зацепиться за мяч. Куда интереснее было при стандартах, на которые не скупился арбитр Бойко. На 58-й минуте Калитвинцев со штрафного перебросил стенку, но Пеньков «прочитал» этот удар и в красивом броске отбил мяч, который летел под самую штангу. А еще через пару минут болельщики увидели маленький шедевр, когда не самое очевидное нарушение Харатина гости использовали на все 100. Якимив, что есть силы, пробил со штрафного метров с 35-ти, и мяч по замысловатой траектории влетел в ворота.

Совершенно неожиданный поворот – Вернидубу нужно было вмешиваться в игру, и его второй заменой стал выход Любеновича вместо Паулиньо. Серб взял нити игры в свои руки, у ворот «Стали» стало горячее, но не настолько, чтобы загрузить Пенькова серьезной работой. После одного из угловых мог сравнивать счет Кочергин, но, пробивая головой, угодил в Месхи.

В заключительную десятиминутку «Заря» для спасения игры включилась настолько, насколько еще позволяли силы. Однако от этого развалились командные действия, и каждый стремился принять наиболее острое решение, которое не всегда было оптимальным. «Сталь» же действовала от простого, не стесняясь играть и на отбой. Четыре минуты компенсировал к основному времени арбитр Бойко, но даже навала в исполнении «Зари» болельщики так и не дождались.

0:1 в Запорожье – старт чемпионата Украины получается совершенно непредсказуемым.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Заря» – «Сталь» – 0:1 (0:0)

«Заря»: Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Владислав Калитвинцев, Денис Безбородько (Владислав Кочергин, '40), Дмитрий Гречишкин, Паулиньо (Желько Любенович, '67), Игорь Харатин, Максим Лунёв (Владислав Кабаев, '59)

«Сталь»: Герман Пеньков, Артур Даниелян, Богдан Мыцык, Глеб Грачев, Богдан Михайличенко, Алексей Щебетун (Гор Малакян, '63), Андрей Якимив (Данило Кныш, '75), Орест Кузык (Кирилл Костенко, '90), Марьян Мысык, Михаил Месхи, Эдгар Малакян

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

Андрей Якимив, 60. Андрей Якимив, 60.

Игорь Харатин, 59. - Артур Даниелян, 29. Богдан Михайличенко, 44. Богдан Мыцык, 83. Герман Пеньков, 93. Игорь Харатин, 59.- Артур Даниелян, 29. Богдан Михайличенко, 44. Богдан Мыцык, 83. Герман Пеньков, 93.

Удары (в створ): 8 (4) – 3 (2).

Угловые: 8 – 1.

Офсайды: 1 – 4.



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