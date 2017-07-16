Карпаты и Зирка во Львове сыграли вничью

«Карпаты» и «Зирка» очным матчем завершались прошлогодний чемпионат, и в нем львовяне добились победы 2:1. Волею календарь командам из Львова и Кропивницкого предстояло сыграть между собой и в 1-м туре стартовавшего в воскресенье 27-го по счету чемпионата Украины. Если майская игра проходила на «Арене-Львов», то стартовый свисток арбитра Николая Кривоносова прозвучал на стадионе «Украина», на газон которого обе команды вышли в заметно обновленных составах, а хозяева поля еще и с новым главным тренером Серхио Наварро. Испанский наставник «Карпат», как и его визави Роман Монарев, в стартовом составе выпустили сразу по 4 новичка, вокруг одного из которых – Федерико Перейры – было особенно много разговоров накануне игры, поскольку прошлый сезон он провел как раз в составе кропивницкого клуба.

К сожалению, приезд «Зирки» во Львов не вызвал большого интереса, и на трибунах «Украины» за игрой наблюдали около трех тысяч зрителей. На первой же минуте игры они стали свидетелями атаки львовян левым флангом, которая, впрочем, до удара доведена не была. Но, тем не менее, вскоре у львовских любителей футбола был повод по полной порадоваться за свою команду. Ксенз свой рывок правым флангом завершил диагональной передачей в штрафную, на которую набежал Чачуа, и низовым ударом, под Пастом, отправил мяч в ближний угол. Шла 5-я минута игры, и Амбросий Чачуа стал автором первого гола в новом чемпионате.

Как ни старались хозяева, но продолжения не последовало – не позволила «Зирка». Особенно досаждали львовянам длинные передачи с фланга на фланг, а самым заметным у гостей был… защитник Оганесян. На 16-й минуте после его удара из-за пределов штрафной мяч пролетел над перекладиной, а вскоре с левого фланга армянский легионер «Зирки» выполнил такую мудреную подачу, что мяч едва не влетел в сетку – кожаный снаряд, перелетев Мысака, скользнул по перекладине, а добить его в ворота кропивничане не успели.

Ближе к середине тайма «Карпаты» прочно взяли мяч под свой контроль, однако по мере приближения к штрафной у хозяев начинались проблемы. К тому же, львовяне предпочитали использовать короткий и средний пас, что облегчало работу обороне «Зирки» вблизи своей штрафной, и почему-то в арсенале «Карпат» совершенно не использовались дальние удары по воротам.

И гости были не особо изобретательны в атаке. Фаворов и Эсеола по большей части были на голодном пайке, а если мяч к ним и доходил, то игроки «Зирки» распоряжались им не лучшим образом. Тем удивительнее, что подопечным Монарева удалось сравнять счет. Оганесян забросил мяч в штрафную, Перейра попытался сыграть головой, но неудачно, и мяч угодил ему в руку – пенальти. Его очень четко реализовал Загальский, эффектно пробив под перекладину.

До конца тайма оставалось совсем немного времени, и все усилия «Карпат» вернуть себе преимущество в счете ни к чему не привели.

И счет, и рисунок игры полностью устраивали команду из Кропивницкого, к тому же, гости были готовы, что «Карпаты» после перерыва активно пойдут вперед. Так и произошло, что позволило львовянам заработать вблизи ворот Паста два очень перспективных штрафных, однако и Ксенз, и Худобяк исполнили стандарты очень неудачно.

Лишь раз за первую половину второго тайма гости смогли подобраться к штрафной «Карпат». На 62-й минуте Загальский со стандарта выполнил навес, мяч от газона угодил в руку игроку львовян, но арбитр Кривоносов в этом эпизоде «игру рукой» не усмотрел.

Ближе к концу основного времени многое могло решить, у какой из команд осталось больше сил. И Наварро, и Монарев по максимуму использовали свои замены, но вышедшие на замену футболисты добавили не столько скорости, сколько сумбура в игру. Особенно его много стало ближе к финальному свистку, а победу «Карпатам» мог принести Андрей Нестеров, когда в компенсированное время головой пробивал после углового – Паст намертво накрыл мяч после несильного удара.

1:1 – «Карпаты» и «Зирка» в стартовом матче чемпионата заработали по одному очку, и это закономерный результат матча.

Ростислав ОРЕХОВ

«Карпаты» – «Зирка» – 1:1 (1:1)

«Карпаты»: Роман Мысак, Андрей Нестеров, Гуидо Кортеджано, Денис Мирошниченко, Федерико Перейра, Олег Голодюк (Дмитрий Клёц, '71), Игорь Худобяк, Марио Аркес, Павел Ксенз, Амбросий Чачуа (Максим Грысьо, '76), Себастьян Рибас (Роман Дебелко, '84)

«Зирка»: Евгений Паст, Арман Оганесян, Дмитрий Фатеев, Максим Ковалев, Павел Полегенько, Тарас Качараба, Игорь Загальский, Арно Гедж (Кирилл Дрышлюк, '68), Максим Драченко, Адеринсола Эсеола (Вячеслав Панфилов, '64), Артем Фаворов (Максим Прядун, '46)

Арбитр: Николай Кривоносов (Киев)

Амбросий Чачуа, 5 - Игорь Загальский, 37, с пенальти. Амбросий Чачуа, 5 - Игорь Загальский, 37, с пенальти.

Андрей Нестеров, 94. Андрей Нестеров, 94.

Удары (в створ): 10 (2) – 6 (1).

Угловые: 5 – 1.

Офсайды: 3 – 5.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.