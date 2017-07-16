Испорченный праздник, или Шиза косит наши ряды

Начнем с того, что увиденное нами вчера в Одессе не было классическим Суперкубком – соревнованием между чемпионом и обладателем Кубка на предмет определения условно сильнейшей команды года. Ведь, как известно, оба этих турнира выиграл «Шахтер». Так что, если без нонсенса, то они с «Динамо» оспаривали банальный Кубок открытия сезона.

Но нет ничего зазорного в том, чтобы открывать сезон встречей двух лучших команд страны. И интерес к ней, несмотря на все, происходящее в этой стране и пагубно сказывающееся на украинском футболе, остается неизбывным. Что бы там ни было в прошлом сезоне, и каким бы ни получился следующий, этот день – праздничный в нашем футбольном календаре.

Казалось, все благоприятствует тому, чтобы праздник состоялся и был таковым не только номинально. Люди пришли на него с особым настроением, организаторы постарались его украсить и приурочить к нему ряд специальных мероприятий, команды начали игру явно за здравие. Но пришли сюда и те, для кого футбол – лишь повод. Те, кто на нем паразитирует.

Без них сегодня, увы, наш футбол не представить. Скорее его можно представить без нас – людей, которых интересует игра. Что греха таить, зачастую нас на трибунах все меньше, а их все больше. О причинах разговор особый, и мы его с Вами уже вели не раз. Вот и получается, что нынче стадионы в Украине словно бы отданы на откуп посторонней и весьма агрессивной публике.

Возьмусь утверждать, что вчера именно она вышла на первый план, отодвинув игру и испортив праздник футбола. Для кого-то важнее всего результат, но это не любители футбола – это любители результата. А уж в таком-то матче, для всех, кто в теме, должна превалировать игра. Где же еще, если не здесь? Ее-то вчера нам и свернули самым бесцеремонным образом.

Поединок начался взаимными атаками соперников, от которых захватывало дух и которые радовали глаз. Вряд ли радовали слух настоящих болельщиков регулярные взрывы петард, ставшие визитной карточкой ультрас «Динамо» (впрочем, наблюдались они и с противоположной стороны). Но даже они не могли отвлечь нас от яркого футбольного действа. До поры.

В первые полчаса на двоих команды создали пять опасных моментов у ворот, четыре из которых я бы отнес к голевым. Игра обещала быть не менее интересной и в дальнейшем. Но тут слово взял товарищ Маузер. Вскоре после самого острого голевого момента киевлян в этом матче, на 33-й минуте, в штрафную площадь «Шахтера» полетели петарды. Арбитр увел команды с поля.

В следующий игровой отрезок, равный половине тайма, все, что могло представлять живой интерес – это был полумомент Гармаша перед свистком на перерыв. Ну а положил конец этому безрыбью второй гол «Шахтера» на 56-й минуте. Он ознаменовал собой конец интриги матча, ибо исход его, как оказалось, после этого был уже предопределен.

Словно бы понимая это, человеческая масса в белом, заполнившая трибуны за теми же воротами, видимо решила поставить точку и в самой игре. Поскольку команды к этому времени поменялись воротами, петарды полетели уже в штрафную Рудько. Игра вновь была остановлена, и, по-хорошему, наверное, ее уже можно было не возобновлять, засчитав техническое поражение.

Но рефери рассудил иначе. Не скажу, что в оставшиеся сорок минут игра рассыпалась на эпизоды – команды продолжали сражаться, но того, что составляет суть, и в чем главная прелесть футбола, практически не наблюдалось. И лишь после удаления Степаненко на 80-й минуте «Динамо» сумело получить парочку голевых шансов, которыми не воспользовалось.

Сытый, а потом и вынужденно более осторожный «Шахтер» до реальных обострений уже не доводил. Подумалось: а может, не хотят «дразнить гусей» за воротами?

Впрочем, это папа от джаза с ума сходит, а ребятам до фени – петарды все равно радостно посыпались на поле в третий раз на 89-й минуте. И грош цена в этот базарный день была всем увещеваниям футболистов «Динамо» - их попросту не слушали. На сей раз игру даже не останавливали: она завершалась на фоне пылающих на поле «гранат». Бо праздник же ж, и все должно пройти по протоколу…

Не уверен, что с этим согласится каждый, кто пришел на, в кои-то веки, интересный футбол, а стал свидетелем вакханалии неуправляемой толпы. Зато уверен в том, что многим, в первую очередь, запомнится именно она. И далеко не каждый захочет в следующий раз на такое зрелище прийти, а тем паче – приехать.

Не мудрено, что те, кто не видел первой трети матча, либо из чьей памяти ее вытеснило не шибко содержательное продолжение, называют игру унылой. Я так не считаю, но убежден: в менее привлекательное русло ее привели две вынужденные паузы, а главное – их причины. Просто поставьте себя на место футболистов: каково Вам было бы играть в таких условиях?

Магия цифр на табло движет теми, кто говорит о полном преимуществе «Шахтера» и «беспомощности» его визави. Я привык подсчитывать явные голевые возможности и оперировать ими. Так вот, у киевлян их было даже одной больше. Другое дело, что оба пропущенных ими гола соперник разыграл до верного, и забивались они с близкого расстояния в пустые ворота.

То есть, на мой взгляд, закономерным итогом игры стала бы ничья со счетом 1:1. А худшая реализация «Динамо», вкупе с негативом, произведенным его «фанатами», способствует ложному восприятию подлинного соотношения сил на поле.

Никакого абсолютного превосходства подопечных Фонсеки я не увидел. Хотя и допускаю, что мы вполне могли увидеть его, не будь этих искусственных прерываний игры из-за вмешательства чужеродных тел.

Хотел бы отметить в целом четкий и уверенный арбитраж Труханова – судьи, получившего назначение лишь накануне из-за давления в прессе на Жабченко. Кстати, оно было организовано в как нельзя более подходящий момент. Я бы даже припомнил в этой связи другую дорогую к обеду ложку – санкции против «Металлиста» аккурат к его дебюту в Лиге чемпионов. Кабы ставки были высоки.

Самой яркой фигурой матча для меня стал Исмаили с его двумя голевыми передачами, особенно впечатлила вторая. Дальше мы, знамо дело, отмечаем дубль Феррейры. Отметил бы также Пятова с тремя-четырьмя сэйвами, которые имели место в концовках обоих таймов.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Но подлинными «героями» Суперкубка, как Вы понимаете, стали не они. Самое страшное заключается в том, что это уже никого не удивляет, и скоро будет восприниматься как неизбежное. На всех уровнях: от аматорского, чей недавний финал был не доигран из-за буйствующих отморозков, и до сборной, после победы которой в Финляндии на пути рвущихся на поле их братьев по «разуму» пришлось встать Шеве.

По элементарной логике, наши футбольные органы сейчас должны жестко отреагировать на произошедшее в Одессе. Не штрафом единым – я вас умоляю: это будет, как с гуся вода.

Уже молчу о том, что отношения клуба с фанами все больше напоминают, извините за сравнение, хвост крутящий собакой. Ведь то, что мы видели вчера, происходит сразу после наказания «Динамо» домашним матчем при пустых трибунах, а также вялой попыткой ужесточить пропускную систему. Какое там – они вам еще расскажут, что незаконно и что аморально!

Боюсь, однако, что эта война уже давно проиграна. Еще когда нынешний президент ФФУ был избран впервые, я говорил, что главной его задачей должно стать наведение порядка на трибунах. Увы, создается впечатление, что она нашим футбольным и прочим властям не под силу.

Белая шиза – так себя назвали недавно те, кто оккупировал стадионы в Киеве. Шиза косит наши ряды, и мы ей сдаемся? Это не критика – с оглядкой на наши реалии, это скорее печальная констатация факта. Но при таком развитии событий будет нетрудно спрогнозировать срывы матчей уже в нынешнем сезоне. И суровые санкции УЕФА в недалекой перспективе.