Мариуполь - Верес. Анонс

Гринь давно в верес перешел???или я пропустил эту новость???

По красной карточке. - Нет, скорее ошибка и последовавшее нарушение Степаненко были вызваны недос...

Да, гниды фаны ДК, но не лучше и фаны-гниды ШД, которые ведут себя спокойно, так сепар Ахметка пр...

К моему огромному сожалению ночью в Одессе нигде не безопасно ни на Поскоте,ни на Таирово,ни на Ф...

Если быдлo у нас в высших органах власти, то что говорить о стадионах.... А Шахтер - красавцы!

Мораль сей басни такова, что автор не в теме... Перед написанием этого шедевра нужно было в youtu...