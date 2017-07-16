Мариуполь - Верес. Анонс

Согласно календаря в стартовом туре нового чемпионата страны в Мариуполе сыграют команды, которые еще два месяца назад выступали в первой лиге. Правда, если хозяева предстоящего матча вполне заслужено получили это право, уверенно выиграв турнир, то «Верес» стал участником нынешней Премьер-Лиги лишь после «кабинетных разборок» чиновников, потеснив оттуда черниговскую «Десну». Впрочем, все это уже в прошлом, а впереди у нас новый чемпионат элитного украинского дивизиона с участием «Мариуполя» и «Вереса».
По сравнению с прошлым сезоном в составах обеих команд произошло немало изменений. Прежде всего, клуб из Донецкой области сменил свое название с «Ильичевца» на ФК «Мариуполь». Команду покинуло 8 футболистов, а на их место пришли достаточно известные в украинском футболе Сергей Болбат, Вячеслав Чурко и Виталий Виценец, плюс молодые воспитанники донецкого «Шахтера» - вратарь Евгений Гриценко, защитник Игорь Кирюханцев и уже поигравший на высоком уровне нападающий Андрей Борячук.
Подопечные Александра Севидова провели два учебно-тренировочных сбора, один из них в Киеве, и сыграли 5 контрольных поединков. Обращает на себя внимание, что «Мариуполь» сумел победить участника Лиги Европы донецкий «Олимпик» и одесский «Черноморец» (на его поле) с одинаковым счетом 3:1.
Что касается «Вереса», то в межсезонье клуб возглавил 43-летний наставник Юрий Вирт, больше известный любителям футбола по выступлениям в качестве вратаря за донецкий «Шахтер». Тренерской деятельностью он занимается уже много лет, но пока что главным еще не был. Так что вместе с ровенской командой Юрий Николаевич также будет дебютировать в своей новой должности в Премьер-Лиге. Вместе с Виртом в «Верес» пришли опытные футболисты - голкипер Александр Бандура, защитники Сергей Симинин, Николай Ищенко и Владимир Адамюк, форварды Сергей Гринь и Михаил Сергийчук, а также молодые игроки средней линии Роман Карасюк, братья Геннадий и Евгений Пасичи.
«Верес» провел четыре контрольных матча и также имел победу над представителем Премьер-Лиги - со счетом 5:1 была обыграна «Зирка» из Кропивницкого.
Добавлю, что в сезоне 2016-2017 годов соперники дважды встречались в первой лиге. В Ровно победили хозяева поля со счетом 3:1 (голы забили у «Вереса» Сергей Борзенко -2 и Руслан Степанюк, а у гостей Дмитрий Мишинев). В Мариуполе была зафиксирована ничья 1:1 (здесь забивали у хозяев поля Сергей Вакуленко, а у их оппонентов снова отличился Руслан Степанюк, на этот раз с пенальти).
На уровне Премьер-Лиги команды еще не играли.
Игорь ЗАРЖИЦКИЙ
Ориентировочные составы:
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Виценец, Рудыка, Чурко, Болбат, Фомин, Кожанов
«Верес»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин, Котляр, Карасюк, Е.Пасич, Г.Пасич, Сергийчук, Степанюк
Котировки букмекеров:
Олимп 1.72 - 3.57 - 4.76
Марафон: 1.75 - 3.55 - 5.30
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«Мариуполь» – «Верес»
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Мариуполь. Стадион «Ильичевец». 17.00
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ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
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Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
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Прогноз Sport.ua – 2:0
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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