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Мариуполь
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Верес
16.07.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь - Верес. Анонс

Дебютанты Премьер-Лиги откроют новый сезон встречей друг с другом

  • 16.07.2017 09:20
  • 603 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

Согласно календаря в стартовом туре нового чемпионата страны в Мариуполе сыграют команды, которые еще два месяца назад выступали в первой лиге. Правда, если хозяева предстоящего матча вполне заслужено получили это право, уверенно выиграв турнир, то «Верес» стал участником нынешней Премьер-Лиги лишь после «кабинетных разборок» чиновников, потеснив оттуда черниговскую «Десну». Впрочем, все это уже в прошлом, а впереди у нас новый чемпионат элитного украинского дивизиона с участием «Мариуполя» и «Вереса».

По сравнению с прошлым сезоном в составах обеих команд произошло немало изменений. Прежде всего, клуб из Донецкой области сменил свое название с «Ильичевца» на ФК «Мариуполь». Команду покинуло 8 футболистов, а на их место пришли достаточно известные в украинском футболе Сергей Болбат, Вячеслав Чурко и Виталий Виценец, плюс молодые воспитанники донецкого «Шахтера» - вратарь Евгений Гриценко, защитник Игорь Кирюханцев и уже поигравший на высоком уровне нападающий Андрей Борячук.

Подопечные Александра Севидова провели два учебно-тренировочных сбора, один из них в Киеве, и сыграли 5 контрольных поединков. Обращает на себя внимание, что «Мариуполь» сумел победить участника Лиги Европы донецкий «Олимпик» и одесский «Черноморец» (на его поле) с одинаковым счетом 3:1.

Что касается «Вереса», то в межсезонье клуб возглавил 43-летний наставник Юрий Вирт, больше известный любителям футбола по выступлениям в качестве вратаря за донецкий «Шахтер». Тренерской деятельностью он занимается уже много лет, но пока что главным еще не был. Так что вместе с ровенской командой Юрий Николаевич также будет дебютировать в своей новой должности в Премьер-Лиге. Вместе с Виртом в «Верес» пришли опытные футболисты - голкипер Александр Бандура, защитники Сергей Симинин, Николай Ищенко и Владимир Адамюк, форварды Сергей Гринь и Михаил Сергийчук, а также молодые игроки средней линии Роман Карасюк, братья Геннадий и Евгений Пасичи.

«Верес» провел четыре контрольных матча и также имел победу над представителем Премьер-Лиги - со счетом 5:1 была обыграна «Зирка» из Кропивницкого.

Добавлю, что в сезоне 2016-2017 годов соперники дважды встречались в первой лиге. В Ровно победили хозяева поля со счетом 3:1 (голы забили у «Вереса» Сергей Борзенко -2 и Руслан Степанюк, а у гостей Дмитрий Мишинев). В Мариуполе была зафиксирована ничья 1:1 (здесь забивали у хозяев поля Сергей Вакуленко, а у их оппонентов снова отличился Руслан Степанюк, на этот раз с пенальти).

На уровне Премьер-Лиги команды еще не играли.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях, Виценец, Рудыка, Чурко, Болбат, Фомин, Кожанов

«Верес»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин, Котляр, Карасюк, Е.Пасич, Г.Пасич, Сергийчук, Степанюк

Котировки букмекеров:
Олимп 1.72 - 3.57 - 4.76
Марафон: 1.75 - 3.55 - 5.30

16 июля, воскресенье
«Мариуполь»  «Верес»
Мариуполь. Стадион «Ильичевец». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Мариуполь» – «Верес»?
  • 50% (4)
    1. 1:1
  • 12.5% (1)
    2. 3:1
  • 12.5% (1)
    3. 2:0
  • 12.5% (1)
    4. 1:3
  • 12.5% (1)
    5. 0:1
  • 0% (0)
    6. Другой вариант
  • 0% (0)
    7. 3:3
  • 0% (0)
    8. 3:2
  • 0% (0)
    9. 3:0
  • 0% (0)
    10. 2:3
  • 0% (0)
    11. 2:2
  • 0% (0)
    12. 2:1
  • 0% (0)
    13. 1:2
  • 0% (0)
    14. 1:0
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    15. 0:3
  • 0% (0)
    16. 0:2
  • 0% (0)
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Комментарии
    kod.75
      kod.75, 16.07.2017 09:46
    0
    Давай, Мариуполь, покажи вересу, что бабло далеко не все решает.
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    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 16.07.2017 10:03
    0
    Где бабло? Ни кола,ни двора. Вот тут некоторые говорят что шахта и заря "бомжи", но они вынужденно из-за ситуации в стране. А на этих посмотрите: мирный город а сами скитаются по всей стране. Куда катится ЧУкр .???
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    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 16.07.2017 10:05
    0
    Гринь давно в верес перешел???или я пропустил эту новость???
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    Любаша Василишина Тітова
    online
      Любаша Василишина Тітова, 16.07.2017 10:23
    0
    Виталий Меркулов, 16.07.2017 10:05
    Гринь давно в верес перешел???или я пропустил эту новость???
    На этой неделе.
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