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Шахтер Д
2:0
Динамо Киев
15.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Сейчас самая большая мечта – победа в следующем матче»

«Шахтер» – «Динамо» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 16.07.2017 00:50
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Метки
shakhtar.com, Паулу Фонсека
© shakhtar.com, Паулу Фонсека
Паулу Фонсека, главный тренер «Шахтера»:
 
- Думаю, мы заслуженно сегодня победили. Мы очень хорошо начали встречу, забили ранний гол. «Динамо» после этого среагировало, но мы сумели выдержать давление и продолжали создавать моменты. Отмечу, что у соперника также были моменты.
 
Во втором тайме мы полностью доминировали на поле, контролировали игру. Однако мы знаем, насколько сильно «Динамо», эта команда всегда остается сильной. С ними всегда тяжело играть. Думаю, сегодня мы были просто сильнее.
 
- На ваш взгляд, прошлогоднее «Динамо» и нынешнее чем-то отличаются в плане игры?
- Да, думаю, это уже два разных «Динамо». Новые тренеры всегда приходят с новыми идеями. Но я не говорю, что кто-то сильнее или слабее из них. Они просто исповедуют разный стиль игры.
 
- Что вы скажете о поведении болельщиков в сегодняшнем матче?
- Футбол красив, когда проходит вот на таких стадионах. Сегодня была отличная атмосфера на стадионе. Для нас всегда почетно играть при такой поддержке. Конечно, ребята иногда перебарщивают. Но сегодня я хочу говорить только о хорошем. Была великолепная атмосфера. Думаю, болельщикам понравился футбол. И это самое главное.
 
- Что посоветуете «Динамо» в матчах с «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов?
- Очень грустно вспоминать сейчас об этом. Я уже про это забыл давно. С этим соперником играть непросто. Я искренне хочу пожелать «Динамо» удачи в противостоянии с «Янг Бойз».
 
- Как вы считаете, есть ли «Шахтеру» еще куда расти?
- Конечно, нужно прогрессировать и работать каждый день. Всегда есть место для того, чтобы прибавлять и расти над собой. Если человек успокаивается, он останавливается в развитии, а это неправильно. Нужно улучшать себя во всем и всегда. Сейчас моя самая большая мечта – победа в следующем матче.
 
- Если когда-нибудь о вас решать снять фильм, в каком он должен быть жанре и кто должен вас сыграть?
- Возможно, вы не знаете, но режиссер – я. Поэтому, когда я решу, что такой фильм нужно снимать, возможно, мы снимем короткометражку о жизни Паулу в «Шахтере» (улыбается).
 
- Что нужно украинскому тренеру для того, чтобы попасть из нашего чемпионата в топ-первенство Европы?
- Нужно делать то же, что и португальцы – работать каждый день. Всегда сложно попасть в топ-чемпионат. У вас в стране очень много сильных тренеров. Они имеют много позитивных качеств, чтобы в будущем заявить о себе и попасть в ведущие лиги. Нужно просто верить в себя. Хотелось бы, чтобы больше людей приходило на стадионы. У Украины есть огромный футбольный потенциал.
 
- Как повлияло на вашу тактику теперь отсутствие Кучера в команде?
- Никак. Ничего не изменилось. Мы не подстраиваем наш стиль игры под игроков.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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