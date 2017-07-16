Александр ХАЦКЕВИЧ: «Самые главные матчи нас еще ждут дальше»

Александр Хацкевич, главный тренер «Динамо»:

- Сегодня получилась динамичная игра, без центра поля. В первые минуты мы не разобрались в опорной зоне, много атак позволили провести сопернику через Тайсона. После пропущенного гола мы сумели собраться и перехватили инициативу, имели моменты для того, чтобы забить.

Во втором тайме пропустили практически идентичный мяч и где-то потеряли нити игры. «Шахтер» больше владел мячом, играл больше по счету. Мы выпустили второго нападающего, и у Беседина и Мбокани были моменты. В итоге, за наши нереализованные моменты, нас наказала команда соперника.

- После удаление Степаненко оставалось играть минут двадцать. Вы надеялись, что сможете еще отыграться?

- Мы всегда бьемся до последнего и верим в свои силы. И когда был на поле Степаненко, и когда его не было. Команда играла до конца.

- Оправдали ли себя замены?

- Когда выпустили второго нападающего, то начали немного неправильно играть. Передачи шли от центральных защитников, хотя мы планировали больше действовать через фланги. Замены себя не оправдали. Могу сказать, что Гонсалес игры не испортил, а вот Беседин имел момент. Шепелев также вышел на поле. Но ничего, молодой парень, все еще впереди. Это только начало сезона. Самые главные матчи нас еще ждут дальше.

- Динамика игры вас устроила?

- Не устроило начало матча. Не понравилось, что после второго пропущенного мяча мы расстроились, хотя время еще было. Но, тем не менее, команда собралась и играла дальше.

- Что вы увидели хорошего в игре своей команды?

- Повторюсь, понравилось, что команда не остановилась и билась до конца. Понимаю, что у ребят было волнение, первая игра в новом сезоне. Где-то получилось, где-то нет. Без ошибок не обошлось. В новый сезон мы вступаем с оптимизмом.

- Были ли у вас перед матчем сомнения в ком-то их игроков?

- Ребята знали состав за два дня до игры. Мы оценивали всех по сборам. Эта игра показала, что у нас есть проблемы с крайними защитниками. Было слишком много прострелов в исполнении соперника. На сегодняшний момент лучших футболистов у нас нет. Нам нужно все обдумать и избавиться от этих ошибок.