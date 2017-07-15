Первая лига Украины. Первый тур. Результаты субботних матчей

«Арсенал-Киев» - «Оболонь-Бровар» (Киев) - 1:1
Голы: Батальський 45 - Слободян 30 (пен.)
«Балканы» (Заря) - «Гелиос» (Харьков) - 0:2
Голы: Сергей Кравченко (24, пен.; 66, пен.)
«Рух» (Винники) - «Колос» (Харьков) - 1:0
Гол: Заставный (69)
«Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) - ПФК «Сумы» (Сумы) - 0:1
Гол: Каськов (86)
«Черкасский Днепр» (Черкассы) - «Кремень» (Кременчуг) - 3:2
Голы: Кошадзе (51) (пен.), Черный (76), Бойко (85) (пен.) - Квачев (34), Тимченко (48)
«Авангард» (Краматорск) - «Ингулец» (Петрово) - 0:3
Голы: Акименко (36), Запорожец (52)
«Десна» (Чернигов) – «Волынь» (Луцк) - 1:0
Гол: Картушов (32)
Источник — Sport.ua
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