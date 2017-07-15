Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Первая лига Украины. Первый тур. Результаты субботних матчей

Пять голов в Черкассах, разгромная выездная победа Авангарда и ничья в киевском дерби

  • 15.07.2017 22:02
  • 138 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ua-football.com. ФК Десна
© ua-football.com. ФК Десна
«Арсенал-Киев» - «Оболонь-Бровар» (Киев) - 1:1
Голы: Батальський 45 - Слободян 30 (пен.)
 
«Балканы» (Заря) - «Гелиос» (Харьков) - 0:2
Голы: Сергей Кравченко (24, пен.; 66, пен.)
 
«Рух» (Винники) - «Колос» (Харьков) - 1:0
Гол: Заставный (69)
 
«Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) - ПФК «Сумы» (Сумы) - 0:1
Гол: Каськов (86)
 
«Черкасский Днепр» (Черкассы) - «Кремень» (Кременчуг) - 3:2
Голы: Кошадзе (51) (пен.), Черный (76), Бойко (85) (пен.) - Квачев (34), Тимченко (48)
 
«Авангард» (Краматорск) - «Ингулец» (Петрово) - 0:3
Голы: Акименко (36), Запорожец (52)
 
«Десна» (Чернигов) – «Волынь» (Луцк) - 1:0
Гол: Картушов (32)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.