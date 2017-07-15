Суперкубок Украины-2017. Шахтер – Динамо. Стартовые составы

В глаза сношаешься ?

Шахтер не хочет,Динамо не может.

Ну нарушение же было. Тащут судейки голубых, чисто по гейропейски.

Коволенко? Вместо Малышева!?

ТРЕНЕР ИЗМЕИЛСЯ, НО КУКУС-КЛАН ТАК ЖЕ НЕОЧЕМ))))ШАХТЕР ЧЕМПИОН!!

Сгоняй лучше за вазелином, пока перерыв, не прогадаешь.

Роисся вперде!