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Суперкубок Украины-2017. Шахтер – Динамо. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы Динамо и Шахтера на матч за Суперкубок Украины-2017

  • 15.07.2017 20:01
  • 1371 просмотров
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Сегодня, 15 июля, состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
 
Вашему вниманию стартовые составы команд.
 
«Шахтер»: Пятов - Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Малышев, Бернард, Марлос, Тайсон, Феррейра.
Запасные: Шевченко, Бутко, Ордец, Алан Патрик, Коваленко, Дентиньо, Бланко Лещук.
 
«Динамо»: Рудько - Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш, Буяльский, Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко, Цыганков, Мбокани.
Запасные: Коваль, Шепелев, Корзун, Гусев, Гонсалес, Беседин, Кадар.
 
Напомним, что матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо» состоится в 21:00 в Одессе на стадионе «Черноморец».

Источник — Sport.ua

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