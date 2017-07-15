Антон КРАВЧЕНКО: «Олимпик будет бороться на три фронта»

Новичок донецкого «Олимпика» поделился первыми впечатлениями от работы с клубом, рассказал о своем переходе, ожиданиях от нового сезона и предстоящем старте в Лиге Европы.

- Рады приветствовать тебя в «Олимпике». Чем привлек тебя такой вариант?

- Спасибо, очень приятно. Меня звали в «Олимпик» еще зимой, но тогда мой переход не состоялся по определенным причинам. Сейчас же мне позвонил Роман Санжар, пригласил в команду. Я с радостью согласился, ведь «Олимпику» предстоит сыграть в еврокубках, а попробовать свои силы на международном уровне хочется любому футболисту.

- С кем из «олимпийцев» ранее уже пересекался в других командах?

- Собственно, ни с кем. Знаю только Артема Шабанова, с которым вместе пришел в «Олимпик». Но с адаптацией проблем нет, тут отличный, дружный коллектив, нас здорово приняли.

- За «Олимпиком» следил в прошлом сезоне?

- Конечно. Ребята показали в прошлом сезоне выдающийся результат, провели отличный весенний отрезок и справедливо заняли четвертое место по итогам чемпионата. Надеюсь, смогу принести немало пользы донецкой команде и буду прогрессировать вместе с ней.

- Какие впечатления от работы с Романом Санжаром?

- Самые положительные. Еще в прошлом сезоне я обращал внимание на игру «Олимпика», было видно, что команда старается исповедовать интересный, современный футбол. Роман Николаевич проводит беседы, имеет контакт с футболистами. Это важно.

- Летом в «Олимпике» существенно обновился коллектив. Взаимопонимание на поле и за его пределами удается налаживать?

- Одни лидеры ушли, на их место пришли другие футболисты, которые также могут взвалить на себя бремя лидерства. Не думаю, что это проблема. Мы постепенно находим взаимопонимание, нужно немного времени и все будет хорошо.

- Какие ожидания у тебя от предстоящего сезона?

- Нас ждет непростой сезон, в котором предстоит бороться на три фронта. Мы не собираемся отбывать номер в Кубке, хотим побороться за попадание в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате будем биться за место в первой шестерке. Так что у нас высокие цели.

- Что скажешь о жеребьевке Лиги Европы? По силам «Олимпику» пройти ПАОК?

- На самом деле пока что я не так много знаю о ПАОКе. Помню, что греки противостояли ранее «Металлисту», «Карпатам» и «Шахтеру». Цвета ПАОКа защищает Женя Шахов, с которым мы вместе играли за «Днепр». Добротная команда, естественно они фавориты. Но мы будем готовиться к этой битве, у нас тоже есть шансы на успех.