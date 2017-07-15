Ингулец провел стартовый матч Первой лиги в тренировочных манишках

С курьеза начался матч первого тура Первой лиги Украины между «Авангардом» и «Ингульцом». У команд оказались похожие комплекты игровой формы.
Из-за схожести цветовой гаммы матч задержался на 15 минут. В итоге игроки «Ингульца», игравшие на выезде, вышли на поле в тренировочных манишках поверх формы. На манишки были наклеены игровые номера белым пластырем, которые спустя некоторое время начали отпадать.
Интересно, что накануне матча официальный сайт «Авангарда» опубликовал комплекты форм, в которых собирались играть команды.
Источник — Xsport
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