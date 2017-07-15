Байер интересуется нападающим киевского Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Роман Яремчук попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Немецкий клуб давно интересуется молодым форвардом, однако «бело-синие» не хотят расставаться с перспективным игроком.
Яремчук является воспитанником академии «Динамо» Киев, становился лучшим бомбардиром молодежного первенства. В прошлом сезоне был арендован «Александрией», в составе которой забил шесть мячей, в том числе самый быстрый гол в истории Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отдаст Яремчука в новую аренду.
Источник — ua-football
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Де Швед, Вачіберадзе, Зінченко?
Ну з Зінченко ти спішиш ) він якшо не в МС то в норм аренду піде
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