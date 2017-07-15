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Байер интересуется нападающим киевского Динамо

Роман Яремчук попал в сферу интересов леверкузенского клуба

  • 15.07.2017 19:55
  • 2435 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Роман Яремчук
© Getty Images. Роман Яремчук
Нападающий киевского «Динамо» Роман Яремчук попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Немецкий клуб давно интересуется молодым форвардом, однако «бело-синие» не хотят расставаться с перспективным игроком.
 
Яремчук является воспитанником академии «Динамо» Киев, становился лучшим бомбардиром молодежного первенства. В прошлом сезоне был арендован «Александрией», в составе которой забил шесть мячей, в том числе самый быстрый гол в истории Премьер-лиги.
 
Ранее сообщалось, что «Динамо» отдаст Яремчука в новую аренду.

Источник — ua-football

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 15.07.2017 19:59
    +3
    загубить Суркіс гравця ((
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 15.07.2017 20:19
    -1
    та поки що значно більший список загублених із тих хто в Європу подались.

    Де Швед, Вачіберадзе, Зінченко?
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 15.07.2017 20:20
    0
    Rustam OldBoy, 15.07.2017 20:19
    та поки що значно більший список загублених із тих хто в Європу подались.Де Швед, Вачіберадзе, Зінченко?

    Ну з Зінченко ти спішиш ) він якшо не в МС то в норм аренду піде
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    zhyr
    online
      zhyr, 15.07.2017 20:39
    0
    Rustam OldBoy, 15.07.2017 20:19
    та поки що значно більший список загублених із тих хто в Європу подались.Де Швед, Вачіберадзе, Зінченко?
    тобто в умовній Олександрії в нього більше шансів вирости в хорошого гравця, ніж в Баєрі? он Кравєць теж зірок з неба в Іспанії не хватав, але ж за збірну почав норм забивати....отже щось йому та й дала Європа
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