Олег САЛЕНКО: «Бутко способен в любой ситуации заменить Срну»

Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Украины.

— Олег, розыгрыш Суперкубка — знаковое событие в украинском футболе?

— Учитывая то, какое шоу готовят организаторы, можно ждать не только качественной игры, но и настоящего праздника. Хорошо, что такой матч проводится в Одессе. Это, считаю, самое подходящее место для его проведения. Что касается непосредственно поединка, то, думаю, будет битва.

— Ее итог будет показателен?

— Нет, думаю, матч станет просто рекламой футбола, что тоже значимо. Особо, мне кажется, будет стараться Динамо с новым тренером. Но мне больше всего хочется, чтобы игра получилась открытой.

— Насколько Паулу Фонсека может рассчитывать на Хочолаву и Бутко?

— Мне понятны перспективы только Бутко. Он способен в любой ситуации заменить Срну. Бутко нужно нагружать побольше, чтобы он не потерял квалификацию.

— Вы сможете ответить, кто же сейчас является основным вратарем Динамо?

— Думаю, пришла пора показать себя во всей красе Ковалю. Если Александр Хацкевич доверит ему пост номер один, а я думаю, что так и будет, во всяком случае, в матче за Суперкубок, то Коваль застолбит за собой место в воротах Динамо.