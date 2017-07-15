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Олег САЛЕНКО: «Бутко способен в любой ситуации заменить Срну»

Экс-форвард «Динамо» считает, что Богдана нужно нагружать побольше, чтобы он не потерял квалификацию

  • 15.07.2017 19:20
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  • 2 комментария
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ФК Динамо Киев. Олег Саленко
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко
Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Украины.
 
— Олег, розыгрыш Суперкубка — знаковое событие в украинском футболе?
—  Учитывая то, какое шоу готовят организаторы, можно ждать не только качественной игры, но и настоящего праздника. Хорошо, что такой матч проводится в Одессе. Это, считаю, самое подходящее место для его проведения. Что касается непосредственно поединка, то, думаю, будет битва.
 
— Ее итог будет показателен?
— Нет, думаю, матч станет просто рекламой футбола, что тоже значимо. Особо, мне кажется, будет стараться Динамо с новым тренером. Но мне больше всего хочется, чтобы игра получилась открытой.
 
— Насколько Паулу Фонсека может рассчитывать на Хочолаву и Бутко?
— Мне понятны перспективы только Бутко. Он способен в любой ситуации заменить Срну. Бутко нужно нагружать побольше, чтобы он не потерял квалификацию.
 
— Вы сможете ответить, кто же сейчас является основным вратарем Динамо?
— Думаю, пришла пора показать себя во всей красе Ковалю. Если Александр Хацкевич доверит ему пост номер один, а я думаю, что так и будет, во всяком случае, в матче за Суперкубок, то Коваль застолбит за собой место в воротах Динамо.

Источник — zbirna.com

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