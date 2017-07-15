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Галатасарай может предложить Луческу кресло главного тренера

Бывший коуч «Шахтера» и «Зенита» может продолжить тренерскую карьеру в стамбульском клубе

  • 15.07.2017 18:46
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Getty Images. Мирча Луческу
© Getty Images. Мирча Луческу
Мирча Луческу может продолжить тренерскую карьеру в стамбульском «Галатасарае». В случае вылета турецкого клуба из Лиги Европы, руководство стамбульского клуба уволит 39-летнего Игора Тудора и позовет на его место Мирчу Луческу.
 
«Галатасарай» на выезде проиграл в первом матче квалификации Лиги Европы против шведского «Эстерсунда» — 0:2.
 
Напомним, что 71-летнего Мирчу Луческу отправили в отставку по завершении прошлого сезона из российского «Зенита», где специалист отработал 1 год.

Источник — Fanatik.ro

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