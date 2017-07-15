Галатасарай может предложить Луческу кресло главного тренера

Мирча Луческу может продолжить тренерскую карьеру в стамбульском «Галатасарае». В случае вылета турецкого клуба из Лиги Европы, руководство стамбульского клуба уволит 39-летнего Игора Тудора и позовет на его место Мирчу Луческу.

«Галатасарай» на выезде проиграл в первом матче квалификации Лиги Европы против шведского «Эстерсунда» — 0:2.