Галатасарай может предложить Луческу кресло главного тренера

Мирча Луческу может продолжить тренерскую карьеру в стамбульском «Галатасарае». В случае вылета турецкого клуба из Лиги Европы, руководство стамбульского клуба уволит 39-летнего Игора Тудора и позовет на его место Мирчу Луческу.
«Галатасарай» на выезде проиграл в первом матче квалификации Лиги Европы против шведского «Эстерсунда» — 0:2.
Напомним, что 71-летнего Мирчу Луческу отправили в отставку по завершении прошлого сезона из российского «Зенита», где специалист отработал 1 год.
Источник — Fanatik.ro
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