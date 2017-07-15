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Антонов и Политыло вернулись в Черноморец

«Моряки» подписали контракты с бывшими футболистами клуба

  • 15.07.2017 18:25
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ФК Черноморец. Алексей Антонов
© ФК Черноморец. Алексей Антонов
Одесский «Черноморец» объявил о подписании хавбека Сергея Политыло и нападающего Алексея Антонова. 
 
О сроках контрактов футболистов с «моряками» не сообщается. 
 
Ранее игроки уже выступали за одесский клуб. Политыло играл за «Черноморец» с 2006 по 2013 год, а Антонов играл под руководством Романа Григорчука в сезоне 2013/14, когда «Черноморец» дошел до 1/16 финала Лиги Европы
 
Напомним, последним место работы Политыло был кокшетауский «Окжетпес» (Казахстан), а Антонова – венгерский «Дьирмот».

Источник — ФК Черноморец

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